Originação africana de carbono vai estourar via Carbon Trade eXchange (CTX)

A Carbon Trade Exchange Limited (CTX) e a Global Environment Markets (GEM) assinaram um acordo pan-africano de embaixadores com a Ecologistics Integrated Services Limited (Ecologistics).

Este acordo foi estabelecido na COP27 no Egito para atender a uma extraordinária demanda para que a África se envolva no apoio aos mercados de carbono.

A CTX, GEM e Ecologistics trabalharão juntas para expandir os Registros Nacionais Meta de Carbono da GEM para apoiar o desenvolvimento de mercados de carbono, ITMO (resultados de mitigação internacionalmente transferidos), mercados voluntários na África e gerar créditos de carbono para estarem disponíveis para comercialização global através de uma interface eletrônica com a CTX.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Potencializar a “Infraestrutura tecnológica para o futuro do nosso planeta” da GEM dá a oportunidade aos governos, como signatários do Acordo de Paris, de sustentar seus compromissos e créditos comerciais sob o Artigo 6.

A Ecologistics é uma firma global líder em desenvolvimento sustentável e investimentos em mudança climática com sede em Abuja, Nigéria. A firma também é mediadora do Fórum de Investimento em Mudança Climática da Nigéria (NCCIF) e do Fórum de Investimento em Mudança Climática da África (ACCIF).

A GEM licencia soluções de software de registro e tecnologia de intercâmbio mercantil para mercados de commodities ambientais. Além disso, é fornecedora aprovada do Banco Mundial.

A GEM também é parceira estratégica do Gold Standard e CQNUMC, e proprietária de todas as IPs licenciadas globalmente e tecnologia de “meta registro” de Carbon Trade eXchange (CTX), que tem hospedado e transacionado até oito diferentes padrões de créditos simultânea e globalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano todo.

O CEO da GEM, Wayne Sharpe, afirmou: “Estamos extremamente contentes com a parceria com a Ecologistics em um nível de engajamento pioneiro para a África nos mercados de carbono.”

O presidente e CEO da Ecologistics, Dr. Paul Abolo, acrescentou: “Este acordo é uma grande responsabilidade para a Ecologistics, seus parceiros e afiliados para coordenar todos os interessados de modo a garantir que a África seja adequadamente representada nos mercados globais de carbono, e isso é de importância crucial.”

Este estratégico acordo de embaixadores entre a Ecologistics, a GEM e a CTX não só está acelerando o desenvolvimento econômico na África, como também freando as emissões de gases de efeito estufa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005587/pt/

Contato:

CTX/GEM:

Wayne Sharpe, [email protected]



+44 7502 229523,

www.ctxglobal.com



www.gemglobal.com



Ecologistics:

Dr. Paul Abolo, [email protected]



+234 805 427 6802

www.eislco.com

Fonte: BUSINESS WIRE