Ornare participa do CASACOR Rio nos espaços Sergio Conde Caldas e Gisele Taranto

A Ornare participa da CASACOR Rio 2022, que nesta edição apresenta ambientes assinados pelos arquitetos e urbanistas, Sergio Conde Caldas e Gisele Taranto. O evento acontece de 27 de abril a 26 de junho, no casarão Brando Barbosa, localizado no Jardim Botânico (Rio de Janeiro).

Com o tema “Infinito Particular”, a mostra apresenta soluções diversas e plurais para casas hiperconectadas. “A proposta da edição 2022 permite que os profissionais tragam propostas arquitetônicas inspiradoras que agregam sustentabilidade, conforto e sofisticação”, diz Esther Schattan, sócia-fundadora da Ornare.

Sergio Caldas assina o studio de 114 metros quadrados que traz o conceito de desconexão com o mundo exterior. A proposta é gerar uma percepção de total presença e envolvimento com o ambiente, mesclando o convívio com o verde do entorno e o bem-estar de ter livros ao redor.

Para criar esse espaço com acolhimento, o arquiteto e urbanista selecionou o design Ornare e integrou os diferentes estilos usando a pintura fosca black. A estante é da linha Stow. Já o closet traz a linha Infinite com frentes de gaveta em pintura mink brilho e parte interna em pintura point quartz, além de metais, flanges e detalhes em metalizado iron. A cozinha tem pintura fosca black e paneleiro Sky. As diferentes linhas interagem a partir do uso das cores e destacam o requinte dos elementos em todos os espaços.

“A assinatura do espaço na CASACOR tem o DNA do nosso escritório e tenho uma preocupação em priorizar esse cenário incrível que é o Rio de Janeiro”, afirma Caldas. Sergio ainda destaca que o studio está em meio ao natural.

Outra referência do mercado, Gisele Taranto também escolheu a linha Wall System Infinity, da Ornare, para o painel que fará parte do seu espaço. “A CASACOR Rio de Janeiro é sinônimo de inspiração e criatividade. É uma honra ter a nossa marca nos eventos que, anos após anos, contribuem com o design, arquitetura e decoração”, diz Esther.