Os benefícios nutricionais da ração super premium para cães e gatos

A alimentação é um dos principais assuntos quando se trata do bem-estar e saúde dos animais de estimação. Empregar uma nutrição ótima e oferecer alimentos completos e balanceados, após o período de amamentação contribui para longevidade dos pets. Além disso, de acordo com a Associação Mundial de Medicina Veterinária de Pequenos Animais (World Small Animal Veterinary Association), uma boa nutrição também aumenta a expectativa e qualidade de vida dos cães e gatos.

Apesar do mercado pet possuir inúmeras opções de alimentos, os tutores precisam levar em consideração os benefícios, necessidades nutricionais e energéticas, que variam de acordo com a idade, peso, fase de vida, espécie e condições específicas de saúde. Cães e gatos precisam ter refeições adequadas, de modo que o conceito de nutrição ótima seja aplicado – com todos os nutrientes essenciais, disponíveis em quantidade e proporções equilibradas.

“É normal que os tutores encontrem dificuldades para chegar no melhor alimento para seu pet. Um dos primeiros passos é entender as necessidades nutricionais de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais em cada fase da vida do animal e determinar a quantidade ideal a ser fornecida”, afirma Henrique Macedo, médico veterinário e consultor de assuntos veterinários da Hill’s Pet Nutrition.

O especialista também ressalta que, alguns nutrientes, se consumidos em excesso, podem gerar consequências para o animal, como obesidade e maior demanda fisiológica para eliminar excessos. Já em situações de deficiência nutricional, os animais podem apresentar sinais clínicos específicos, como por exemplo anemia, perda de massa muscular, limitação no crescimento (filhotes), pelagem opaca e quebradiça, além de maior suscetibilidade a doenças.

Benefícios dos alimentos super premium

Alinhado com as necessidades nutricionais dos animais, o mercado pet desenvolveu os alimentos super premium, que possuem ingredientes selecionados com alta qualidade e níveis balanceados de todos os nutrientes. Além de contribuir para a saúde e longevidade dos pets, o alimento foi desenvolvido para suprir as necessidades mais específicas, promovendo também o bem-estar dos pets.

“Por trás de todo alimento super premium, existe muito tempo investido em pesquisas com base em evidências científicas. São alimentos desenvolvidos através da ciência e muita inovação para aperfeiçoar os produtos existentes que ajudarão o animal de estimação a ter uma vida longa, saudável e plena.” explica Macedo. “As rações super premium ajudam nas defesas naturais do organismo, fortalecendo os ossos, dentes e melhoram a qualidade da pele e pelos, reduzindo a queda e preservando o brilho. Mas apesar de todos os benefícios, em casos de dúvidas e antes de qualquer decisão que envolva a saúde do animal, é importante que os tutores consultem um médico veterinário”, conclui.