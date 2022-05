PABX Virtual: modalidade oferece diferenciais em relação ao analógico

Um estudo conduzido pela Hibou, em outubro de 2020, com mais de 2.600 pessoas, apontou que o atendimento ao cliente é essencial para os consumidores brasileiros. Segundo a sondagem, divulgada pelo portal Mercado & Consumo, um bom atendimento é fundamental para 94% dos entrevistados. Paralelamente, uma análise realizada pela Opinion Box, com base em entrevistas com mais de 2 mil consumidores, demonstrou que 81% dos brasileiros gastam mais em empresas que proporcionam uma boa experiência.

Diante desses números, é comum que as empresas invistam em ferramentas para melhorar a relação com o cliente, e é aí que surgem soluções como o PABX (Private Automatic Branch Exchange, na sigla em inglês – Troca Automática de Ramais Privados, em tradução livre para o português).

O PABX é um dispositivo criado para distribuir linhas telefônicas em ramais com o objetivo de formar uma única linha, o que dispensa a existência de uma linha para cada colaborador. O PABX tradicional é um modelo projetado para receber linhas convencionais por intermédio de empresas de telefonia fixa. A ferramenta entrega funções profissionais de telefonia, mas não conta com recursos avançados.

Em atenção a este entrave, foi desenvolvida a atualização do PABX. Em sua versão virtual, a solução possibilita ligações com mais qualidade, pois conta com redução de ruídos e a capacidade de mudar o volume da escuta. Para isso, a inovação exige a utilização da tecnologia VoIP, ou linhas digitais, para funcionar com todos os seus recursos.

Rafael Martins, CEO da VONO Telecom, operadora de telefonia voltada para o mercado de voz sobre IP, destaca que há diferenças entre o PABX tradicional e o PABX virtual, sendo que este segundo tem ganhado força no mercado. Para o empresário, o virtual oferece uma série de vantagens em relação ao modelo analógico, como facilidade de implantação, configuração e de upgrade da plataforma, assim como a não necessidade de mais um cabeamento e infraestrutura dedicados.

“Além disso, o PABX virtual tem integração da infraestrutura de rede de dados e informática ao de telefonia, possibilidade de ramais e linhas remotas, facilidade de gestão do sistema por acesso web e possibilidade de integração das funcionalidades do sistema PABX com outras plataformas”, afirma. “Afora isso, o PABX virtual proporciona mais qualidade e velocidade na comunicação, totalmente digital, e conta com baixo custo operacional”.

Martins conta que a evolução das infraestruturas de comunicação de dados e o aumento da velocidade e qualidade dos serviços de internet permitiu a ascensão da tecnologia VoIP com uma maior velocidade.

“O público que vem adotando a tecnologia VoIP como base em seus sistemas de comunicação de voz é, em sua maioria, o corporativo e comercial, em todos os setores, lojas comerciais, físicas e virtuais, escritórios em geral, profissionais liberais e prestadores de serviços. Esta migração para o VoIP vem sendo feita por, praticamente, todos os setores no meio profissional”.

Na visão do CEO da VONO Telecom, determinados recursos fazem desta opção uma alternativa para as empresas. “A tecnologia VoIP oferece facilidade de gerenciamento e monitoria dos usuários do sistema, onde quase tudo pode ser registrado e gravado e a possibilidade de alteração da plataforma, inclusão de ramais, filas e outras funcionalidades de uma forma quase instantânea”.

Vale salientar, prossegue o especialista, que o uso do VoIP irá receber um upgrade considerável após a implementação e popularização da tecnologia 5G e do IoT (Internet of Things, na sigla em inglês – Internet das Coisas, em português). “Com isso, o que já está bom vai ficar ainda melhor”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.falevono.com.br/