POTTERY BARN KIDS E POTTERY BARN TEEN ESTREIAM COOPERAÇÃO EXCLUSIVA DE MÓVEIS RESIDENCIAIS COM MARCA DE MODA ICÔNICA LOVESHACKFANCY

A Pottery Barn Kids e a Pottery Barn Teen, marcas do portfólio da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), o maior varejista digital de residências, líder em design e sustentabilidade no mundo, anunciou hoje uma parceria com a renomada marca de moda e estilo de vida, LoveShackFancy. A cooperação é a primeira e única parceria de design de móveis residenciais da LoveShackFancy no mercado infantil e adolescente, combinando cuidadosamente a estética floral e romântica da LoveShackFancy com a segurança, sustentabilidade e artesanato líder no setor das marcas Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen. As coleções estão agora disponíveis para compra exclusivamente na Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005147/pt/

LoveShackFancy x Pottery Barn Kids (Photo: Pottery Barn Kids) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Colaborar com a LoveShackFancy para trazer sua estética exclusiva de florais delicados e detalhes românticos a quartos de bebês, crianças e adolescentes foi um verdadeiro prazer”, disse Jennifer Kellor, presidente da Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen. “A coleção que criamos juntas é o ponto culminante da parceria de nossas equipes para reinventar o espírito e o estilo da LoveShackFancy em novas categorias de produtos.”

Estampas encantadoras para a coleção de tecidos, mochilas, lancheiras e cestas de Páscoa foram inspiradas nos designs icônicos da LoveShackFancy. Ao apresentar detalhes intrincados, cada peça da coleção oferece a crianças e adolescentes a oportunidade de criar um espaço de sonhos elegante e divertido.

“Estamos muito entusiasmados para enfim concluir esta cooperação dos sonhos com a Pottery Barn Kids e a Pottery Barn Teen, bem como expandir nossas estampas excêntricas em novos produtos. Escolhemos nossas flores favoritas para adornar seus móveis elevados, para que adolescentes e crianças possam trazer um pouco do espírito da LoveShackFancy aonde moram”, disse Rebecca Hessel Cohen, fundadora e diretora criativa da LoveShackFancy.

Para saber mais sobre a coleção, acesse www.potterybarnkids.com/loveshackfancy e www.potterybarnteen.com/loveshackfancy. Participe de conversas nas mídias sociais com @potterybarnkids, @potterybarnteen e @loveshackfancy.

SOBRE A POTTERY BARN KIDS

Introduzida em 1999, a Pottery Barn Kids oferece móveis residenciais exclusivos disponíveis online e em lojas em todo o mundo para criar espaços inovadores, com estilo e ecologicamente corretos. A missão da Pottery Barn Kids é trazer o máximo em design de qualidade, sustentabilidade e segurança às residências de todas as famílias. Os produtos são rigorosamente testados para atender aos mais altos padrões de segurança infantil e elaborados por especialistas com os melhores materiais para durar além dos anos da infância. A Pottery Barn Kids é membro da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) e participa do The Key Rewards, um programa de fidelidade gratuito que oferece aos membros benefícios exclusivos em toda a família de marcas.

SOBRE A POTTERY BARN TEEN

Introduzida em 2003, a Pottery Barn Teen oferece móveis e soluções para criar espaços que refletem quem são os adolescentes e como eles vivem. Disponível online e em lojas em todo o mundo, a Pottery Barn Teen traz o melhor em design de qualidade com foco em materiais ecológicos e sustentáveis que têm baixo impacto no meio ambiente. A Pottery Barn Dorm, lançada em 2010, é a oferta da Pottery Barn Teen de móveis de dormitório e itens essenciais com a mesma qualidade e compromisso com o estilo. A Pottery Barn Teen é membro da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) e participa do The Key Rewards, um programa de fidelidade gratuito que oferece aos membros benefícios exclusivos em toda a família de marcas.

SOBRE A LOVESHACKFANCY

A LoveShackFancy é inspirada em descobertas de época; a coleção é rica em detalhes, silhuetas lisonjeiras, tons suaves e rendas intrincadas, com ênfase em tecidos excêntricos tingidosàmão e encantadoras estampas florais românticas com inspiração clássica. A marca surgiu do desejo de Rebecca Hessel Cohen de criar o vestido de dama de honra perfeito para seu próprio casamento etéreo de verão na casa de sua família em Bridgehampton. A partir de uma coleção inicial de vestidos de seda tingidosàmão, a LoveShackFancy rapidamente ganhou seguidores dedicados por suas peças românticas que sussurram fugas de sonhos e momentos especiais. Coleções esgotadas incluem Hurley, Bogner, American Girl e Bandier. A marca é estocada em contas de atacadistas notáveis como Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Harrods e Selfridges, além de varejistas online selecionados como Net-A-Porter e Revolve. A LoveShackFancy recebeu o Prêmio WWD de Melhor Empresa de Moda de Desempenho, e Rebecca foi destacada e apresentada na capa da seção Estilo do New York Times. Atualmente, a LoveShackFancy tem 16 butiques nos EUA, incluindo 11 das quais abriram portas desde 2020. As lojas estão localizadas em West Village e Upper East Side de Manhattan NY, Sag Harbor, NY, Southampton, NY, Palm Beach, FL, Miami, FL , Greenwich, CT, Charleston, SC, West Hollywood, CA e Newport Beach, CA, Dallas, TX, Austin, TX, Houston TX, Nashville, TN, Scottsdale, AZ e Londres, Reino Unido.

Relações Públicas da WSM

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005147/pt/

Contato:

Molly Terrell

Relações Públicas da Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen



[email protected]

Lauren Sanchez

Relações Públicas da Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE