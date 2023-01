POTTERY BARN KIDS E POTTERY BARN TEEN LANÇAM NOVOS APLICATIVOS MÓVEIS DE COMPRAS DISPONÍVEIS PARA BAIXAR HOJE

Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen, marcas de portfólio da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), o maior varejista sustentável de artigos residenciais, liderado por design e vanguarda digital do mundo, anunciam o lançamento de novos aplicativos de compras nativos para usuários do iPhone na App Store®. Os novos aplicativos trazem melhor funcionalidade e fornecem aos clientes uma interface fácil de usar, oferecendo mais serviços na ponta dos dedos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230125005085/pt/

“O desenvolvimento de nossos aplicativos móveis de compras foi um esforço coordenado com foco em oferecer uma experiência de cliente perfeita e conveniente. Como marcas que colocam o fator digital em primeiro lugar, os aplicativos oferecem um novo modo de fazer compras, encontrar inspiração de design, além de criar e gerenciar um registro em curso”, disse Jennifer Kellor, Presidente da Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen.

Os recursos dos aplicativos móveis da Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen incluem:

Registro facilitado: rastreie, gerencie e adicione itens a um registro Pottery Barn Kids através da nova plataforma de aplicativos.

Compre por estágio de vida: navegue facilmente pelas peças favoritas e mais vendidas do cliente para todas as idades com recomendações personalizadas. Compre sugestões de bebês a crianças grandes no aplicativo Pottery Barn Kids; descubra recomendações para adolescentes e dormitórios no aplicativo Pottery Barn Teen.

Compartilhe favoritos: os clientes podem compartilhar itens favoritos facilmente com contatos e nas mídias sociais diretamente mediante aplicativos.

Navegue e compre o ambiente: amou a inspiração do ambiente? Explore e compre ambientes 3D para projetar um espaço dos sonhos diretamente dos aplicativos.

Pagamento: use o Apple Pay® para uma experiência de pagamento perfeita e segura.

Ajuda especializada gratuita: solicite uma consulta com um especialista em design para uma consulta gratuita na loja, em seu lar ou virtualmente.

Baixe o aplicativo hoje em https://apps.apple.com/us/app/pottery-barn-kids-shopping/id1214555672 e https://apps.apple.com/us/app/pottery-barn-teen-shopping/id1636705984. Participe de bate-papos nas mídias sociais com @potterybarnkids e @potterybarnteen.

SOBRE A POTTERY BARN KIDS

Introduzido em 1999, a Pottery Barn Kids oferece móveis residenciais exclusivos disponíveis online e em lojas em todo o mundo para criar espaços inovadores, com estilo e ecologicamente corretos. A missão da Pottery Barn Kids é trazer o máximo em design de qualidade, sustentabilidade e segurança às residências de todas as famílias. Os produtos são rigorosamente testados para satisfazer os mais altos padrões de segurança infantil, sendo elaborados por especialistas com os melhores materiais para durar além dos anos da infância. A Pottery Barn Kids é membro da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) e participa do The Key Rewards, um programa de fidelidade gratuito que oferece aos membros benefícios exclusivos em toda a família de marcas.

SOBRE A POTTERY BARN TEEN

Introduzido em 2003, a Pottery Barn Teen oferece móveis e soluções para criar espaços que refletem quem são os adolescentes e como vivem. Disponível online e em lojas em todo o mundo, a Pottery Barn Teen traz o melhor em design de qualidade com foco em materiais ecológicos e sustentáveis com baixo impacto no meio ambiente. O Pottery Barn Dorm, lançado em 2010, é a oferta da Pottery Barn Teen de móveis de dormitório e itens essenciais com a mesma qualidade e compromisso com o estilo. A Pottery Barn Teen é membro da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) e participa do The Key Rewards, um programa de fidelidade gratuito que oferece aos membros benefícios exclusivos em toda a família de marcas.

