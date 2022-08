Parceria 4.0: como a estratégia pode ajudar no desenvolvimento das empresas?

A fase inicial de uma parceria requer dedicação. O parceiro pode demorar certo tempo para começar a trazer resultados. É importante ter acompanhamento e monitorar o retorno dos parceiros, vale destacar que medir através de avaliações a parceria faz parte desse processo.

Toda parceria corresponde ao processo de inovação com linha de desenvolvimento ao segmento de foodservice. A necessidade de identificação dos players e uma estratégia especifica permite a criação das alianças duradouras que comungam dos mesmos valores e propósito.

A parceria construída entre empresas de grande porte consegue alavancar inovações acelerando o crescimento das startups, o que de fato fomenta benefícios para ambas as partes. Os líderes e empreendedores precisam ser alinhados com os valores e crenças do negócio para possíveis futuras negociações de forma impactante.

Os resultados das parcerias

Segundo Milton Machada, Diretor Prática Klimaquip, “A fase inicial de uma parceria requer dedicação. O parceiro pode demorar certo tempo para começar a trazer resultados. É importante ter acompanhamento e monitorar o retorno dos parceiros, medindo através de avaliações essa parceria”. Avaliar os parceiros e calibrar a sintonia permite uma segurança nas futuras tratativas, devendo ser vantajosas a todos.

A associação junto a grupos é sempre importante, no caso da empresa Prática, ela é associada ao FCSI, uma associação internacional que fomenta as melhores práticas junto aos equipamentos em relação ao foodservice. Boas parcerias geram o fortalecimento da rede de relacionamentos e contatos, promovendo uma troca de experiências e oportunidades de negócios.

Segundo Adalberto Santos e Flavio Guersola, especialistas do mercado foodservice da Guersola Consultoria, o crescimento da empresa tem relação direta com a otimização dos processos internos e no desenvolvimento de projetos e implantações.

As parcerias de alto nível têm condições e traços comuns entre eles, o poder e a geração de reconhecimento, e recursos suficientes para encontrar mercados e meios favoráveis para atingir os objetivos de visibilidade na mídia, refletindo ao parceiro. Da mesma forma, eles auxiliam no crescimento da empresa melhorando a percepção em relação à organização.

Os projetos aos quais os especialistas Adalberto Santos e Flavio Guersola desenvolvem, são 100% focados em parcerias e aproximações.