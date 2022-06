Parceria marca programação para o Dia dos Namorados no Shopping Prado Boulevard

Com o objetivo de contribuir com o orçamento doméstico, a estratégia da campanha do Dia dos Namorados do Shopping Prado Boulevard abrange desde a movimentação e geração de vendas para os lojistas, até a economia financeira. Ao considerar a retomada do ritmo no varejo nacional neste estágio da pandemia de Covid-19 e a busca dos consumidores por produtos nas lojas – e não mais exclusivamente em e-commerces, preparar o cenário para datas comemorativas é, também, ação fundamental de retomada dos negócios.

Já se tratando dos consumidores, mais do que produtos, o que se busca também são condições melhores e vantajosas que resultem das compras. Por exemplo, conversão de valores gastos em “brindes” oferecidos por marcas como, por exemplo, Cacau Show – que aproveitou o Dia dos Namorados para destacar um dos presentes mais comuns entre casais: o chocolate.

Este tipo de interação – e física – com as marcas e seus produtos não se resume apenas ao velho modelo desprovido de qualquer tecnologia. Durante as ações programadas pelo shopping em parceria com lojistas, o aplicativo do Prado Boulevard será peça-chave para agilizar processos e garantir comodidade no momento de retirar brindes e kits.

As tradicionais trocas de notas fiscais em locais físicos, por exemplo, deverão ser feitas exclusivamente pelo aplicativo do shopping, por meio da leitura do QR code ou foto da nota. Após essa etapa, basta retirar o brinde diretamente no balcão de trocas. O uso do aplicativo também evita filas e aglomerações, diminuindo a propagação do vírus da COVID-19, que tem tido uma taxa de contágio acentuada no último mês.

“O movimento que levou as pessoas a estarem cada vez mais conectadas acelerou o processo para um novo canal de relacionamento das marcas com seus clientes. Repensar e criar novas estratégias para acompanhar a tendência da experiência digital e oferecer um relacionamento personalizado para cada cliente faz parte dos tempos atuais, por isso incentivamos o uso do aplicativo”, completa Murilo Pereira, gerente geral do shopping.

Para saber mais sobre as ações e parcerias do Shopping para o Dia dos Namorados, basta acessar o aplicativo do Prado Boulevard, disponível para download gratuitamente nas plataformas digitais Google Play Store e App Store. As compras realizadas no Supermercado Pão de Açúcar e Lotérica situados no interior do shopping não serão válidas.

Serviço

Shopping Prado Boulevard

Campanha: “Dia dos Namorados”

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Quando: de 3 até 12 de junho, às 20h.

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingo das 14h às 22h