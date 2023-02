Parse Biosciences anuncia Evercode TCR e GeneCapture

(REUNIÃO GERAL AGBT) — Parse Biosciences, importante fornecedora de soluções escalonáveis e acessíveis de sequenciamento de células únicas, anunciou hoje a disponibilidade do Evercode™ TCR e GeneCapture. Essas duas novas soluções ampliam o portfólio da Parse Biosciences para tratamento de aplicações de escalas mais altas e perfis imunes.

O Evercode TCR permite aos pesquisadores delinear receptores de células T (TCR) juntamente com transcriptomas totais em células únicas em escala. A diversidade de possíveis TCRs no repertório imune é enorme, mas, apesar disso, a baixa produtividade das ferramentas existentes limitou a capacidade de capturar essa complexidade em alta resolução. O Evercode TCR permitirá aos pesquisadores medir todas as transcriptomas e sequências pareadas de TCR, tanto cadeias alpha quanto beta, em até 1 milhão de células. A combinação de sequências de TCR com expressão gênica nessa escala permite rastrear os cronotipos de TCR em diferentes subtipos de células T e estados de ativação para compreender o repertório imune em excepcional resolução.

A Parse também anunciou o lançamento do GeneCapture, uma solução para reduzir a necessidade de sequenciamento para estudos maiores. O GeneCapture concentra o sequenciamento nos genes mais relevantes, possibilitando dimensionar projetos com eficiência para milhões de células e centenas de amostras. A solução permite aos pesquisadores enriquecer para 100s-1000s de genes, exigindo 10 vezes menos sequenciamento. Os pesquisadores podem solicitar um painel pré-projetado de aproximadamente 1.000 genes relevantes para imunologia, o Immnune 1000, ou desenvolver um painel exclusivo para suas necessidades.

“Cada vez mais, vemos a necessidade de apoiar estudos maiores de sequenciamento de RNA de células únicas. A Biologia é complexa e exige estudos rebustos em diversas amostras, pontos no tempo e muitas células individuais para capturar totalmente essa complexidade”, observa o cofundador e CEO da Parse, Alex Rosenberg, Ph.D. “A tecnologia da Parse já trouxe escala sem precedentes ao mercado, e essas novas ferramentas ampliarão esses recursos, desbloqueando novas aplicações tanto na pesquisa quanto no espaço translacional”.

Charles Roco, Ph.D., cofundador e CTO da Parse, fara uma apresentação sobre os recursos dos produtos Evercode TCR e GeneCapture, da Parse, na Reunião Geral AGBT esta semana na sua sessão. Ampliando o acesso para o sequenciamento de células únicas escalonável,” quarta-feira, 8 de fevereiro, às 13:35, no Grand Ballroom.

Para saber mais sobre o enriquecimento do Evercode TCR e o GeneCapture, visite www.parsebiosciences.com.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa baseada em Seattle com a missão de acelerar o progresso da saúde humana e a pesquisa científica. No centro da nossa empresa está nossa abordagem pioneira de sequenciamento de células únicas. O sequenciamento de células únicas já permitiu descobertas inovadoras, que têm levado a um novo entendimento sobre o tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células- tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e o sistema imune. Na Parse Biosciences, estamos fornecendo aos pesquisadores a capacidade de realizar sequenciamento de células únicas em escala e com facilidade sem precedentes. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

