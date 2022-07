Paulo Feldmann é o novo conselheiro da LLYC Brasil

A LLYC, multinacional de consultoria em comunicação, inteligência de dados e assuntos públicos, com a intenção de melhorar ainda mais seus processos e relacionamentos com clientes ativos e futuros, criou o conselho consultivo, que conta com experientes conhecedores de diversas áreas que apoiarão nas tomadas de decisões e no desenvolvimento de planos de comunicação eficazes. Com foco na ampliação de soluções na área de Assuntos Públicos, contexto político e econômico, convidou Paulo Feldmann, professor de Administração da FEA (USP), para somar conhecimento às soluções junto aos seus clientes, principalmente aqueles fundamentados em setores altamente regulados, que estão sob escrutínio constante tanto pela sociedade quanto pelo poder público. Somando a esse cenário um contexto eleitoral no Brasil, o papel de Paulo Feldmann junto ao atendimento de Assuntos Públicos ganha ainda maior relevância na operação.

Paulo é engenheiro pela USP com mestrado e doutorado em Administração pela FGV. Concilia sua atividade de Professor da FEA –USP (Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP) desde 1981 e da FIA (Foundation Institute of Administration) desde 1995 com a carreira de alto executivo de empresas como Citibank, Itautec, Banco Safra, Sharp, Philips e Microsoft tendo sido presidente de 3 empresas: Eletropaulo (hoje Enel), Compucenter e Iron Mountain. Foi também sócio da Ernst & Young (atual EY).

Na LLYC, ele aportará essa vivência em projetos de inteligência política, mapeamento e engajamento de stakeholders em processos de tomada de decisão, seguimento regulatório, diplomacia corporativa, advocacy e contexto político e econômico. Deste modo, complementa e reforça a oferta de valor nas diferentes áreas em que a empresa já atua, além de se beneficiar das frentes de prestação de contas à sociedade.

Como novo membro do conselho, Paulo ressalta a importância de planos estratégicos que levem em conta os complexos contextos político e econômico do Brasil, pois acredita que “saber ler ou até antecipar esses cenários pode ser vital para o progresso de qualquer organização. Boas reflexões e análises são fundamentais para que empresas progridam em direção aos resultados almejados”.

Recentemente, Feldmann foi responsável por projetos como a reestruturação organizacional do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e pela avaliação dos impactos da chegada do carro elétrico ao Brasil, realizado para a EDP, empresa portuguesa de distribuição de energia elétrica. Na carreira acadêmica, além de professor da FEA e da FIA, é professor visitante de duas universidades húngaras (Pecs e Corvinus), sendo ainda membro da Academia de Ciências da Hungria. Além disso, Paulo é pesquisador visitante da Universidade Fudan, em Shanghai, na China. Em relação à participação em conselhos de Administração, Paulo além do conselho curador da FIA (desde 2010) é atualmente membro do conselho da Adesampa (Prefeitura SP). Faz parte da Fecomércio-SP desde 2008 sendo, atualmente, diretor do Centro do Comércio da entidade.

“Poder contar com o Paulo Feldmann é um passo importantíssimo para o plano de metas de curto e médio prazo. Buscamos ampliar nossas ações na área de assuntos públicos e relações governamentais e estou seguro de que ele tem o perfil certo para nos apoiar nesta missão”, destaca Thyago Mathias, diretor-geral da LLYC Brasil. O conselho consultivo da LLYC é uma iniciativa pouco comum neste segmento de consultorias de comunicação no Brasil.

“Muitos são os desafios que as empresas enfrentam quando se trata de projetos políticos, diplomacia regulatória, contexto político e econômico. A chegada do Paulo somará aporte de valores e conhecimento para que os projetos se configurem de maneira mais efetiva e, assim, possamos seguir realizando um trabalho que nos proporcione um horizonte de possibilidades, elaborando as melhores estratégias para os clientes desta área”, afirma Felipe Peleteiro, Gerente de Assuntos Públicos da LLYC Brasil.

A formação do Conselho conta ainda com Gustavo San Martin, para temas de Saúde e Sociedade Civil, Silmar Müller, no Agronegócio, Renata Camargo, para temas de Diversidade e Inclusão, Ariane Abdallah, Especialista em Empreendedorismo e Posicionamento Executivo, Edney Souza, em Tecnologia, Inovação e Educação, Moisés Cona, em Infraestrutura, Roberto Brandt, em Energia e Sustentabilidade Global, Cecília Seabra, em ESG e Sustentabilidade.