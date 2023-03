Peru reforça sua posição de comércio exterior com exportações recordes em 2022

As exportações peruanas cresceram constantemente nas últimas duas décadas, graças ao trabalho conjunto e coordenado dos setores público e privado. Em 2022, o país sul-americano alcançou um recorde de US$ 63,193 bilhões em exportação, um aumento de 3,7% comparado com 2021.

The steady rise of Peruvian exports contributes to economic growth, generates employment and boosts the national economy (Photo: PROMPERÚ).

O ministro do Comércio Exterior e Turismo, Fernando Helguero, explicou que no ano passado 9.127 empresas peruanas (+6%) exportaram 4.953 produtos (+3%) para 168 mercados.

Registros nas indústrias que não são de energia nem de mineração

Os relatórios mostram que os setores que não são de energia nem de mineração (sem relação com mineração ou petróleo) representaram 34% do total de exportações ou US$ 21,190 bilhões, um aumento de 12,3% no que se refere a 2021.

Esses resultados foram alcançados graças ao trabalho de mais de 8.364 empresas peruanas (71% de MPMEs), que exportaram 4.795 produtos para 165 mercados.

Os Estados Unidos foram o principal mercado de destino (US$ 6,007 bilhões / +19,6%), seguido pela China (US$ 2,262 bilhões / +1,3%), Países Baixos (US$ 1,551 bilhão / +3,6%), Chile (US$ 1,271 bilhão / + 10,2%) e Equador (US$ 1,227 milhão / +44%).

As regiões do Peru foram as principais impulsionadoras desse crescimento, representando 58% do total de exportações sem relação com mineração e energia, no valor de mais de US$ 12,222 bilhões e um aumento de 11,7 % comparado com 2021.

Como parte de sua estratégia de promoção internacional, o país procura se posicionar como um parceiro estratégico confiável e de qualidade em todas as suas indústrias. A agricultura (US$ 9,807 bilhões), pesca (US$ 4,023 bilhões), produtos químicos (US$ 2,345 bilhões), aço e metal (US$ 1,638 bilhão) e engenharia mecânica (US$ 663 milhões) também registraram exportações recordes.

Havia 1.018 produtos provenientes da biodiversidade do Peru, que ostentavam vendas sem precedentes, posicionando o país como o principal fornecedor mundial de produtos, como mirtilos, uvas frescas e quinoa, para citar apenas alguns.

