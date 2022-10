Pescador transforma Kombi para viajar o Brasil

O Pescador Mateiro, como é conhecido nas redes sociais, resolveu encarar a aventura de uma vida em uma casa de 4 rodas, transformando uma Kombi no próprio lar. O veículo que ainda está passando por adaptações já foi posto à prova em seu primeiro teste: uma expedição ao rio Teles Pires, no estado de Mato Grosso. Acampando sozinho em meio à floresta amazônica, o aventureiro faz sua própria comida, dorme em uma barraca instalada no teto da Kombi e explora as corredeiras selvagens a bordo de um caiaque, atrás de peixes esportivos.

O aventureiro afirma que as pessoas têm dúvida quanto à alimentação, higiene pessoal e uso de banheiro, mas que é tudo muito simples prático de se utilizar como ocorre em qualquer acampamento.

“Levo em uma pequena dispensa na Kombi grãos básicos como arroz, feijão e soja para a subsistência, e a proteína fica a cargo de carne seca e alguns peixes que sempre consigo capturar. “

Uma vida de aventuras, morando em veículos modificados e até mesmo motor homes são tendências que estão em alta. Com a pandemia, o aumento da procura por motor home em 2020 foi algo surpreendente para os que trabalham no setor de Veículos Recreativos (RVs), visto que em 2019 a previsão era de queda e estado de alerta. Em junho de 2020, um levantamento feito pelo RV Industry Association Staff apontou que cerca de 46 milhões de pessoas planejavam viajar de motor home nos próximos 24 meses.

“Eu estava cansado da rotina de vida tradicional. Trabalhava com tecnologia da informação e a vida corporativa me desanimava. Decidi embarcar nessa jornada para fazer o que gosto e ter uma qualidade de vida incrível” afirma Cezar Roberto Oliveira, conhecido como Pescador Mateiro.

Viver em meio à natureza, conhecendo lugares novos e pescar, que é uma das atividades que mais cresceram nos últimos anos. Exploradores que se aventuram na vida em 4 rodas utilizam como fonte de renda canais no YouTube além patrocínios de marcas que se indentificam com o público alvo.

As viagens realizadas em motor home sempre foram vistas pelos usuários frequentes deste meio de locomoção como uma possibilidade de experienciar um estilo de vida tranquilo, longe dos grandes centros e com a garantia de ter liberdade para decidir o tempo de permanência em cada lugar. Liberdade e boas lembranças formam a composição básica das experiências dos amantes de RVs.