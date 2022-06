Pesquisa aponta que 68% dos brasileiros realizaram reformas durante a pandemia

Um levantamento realizado em parceria pela Casa do Construtor e a AGP Pesquisas aponta que 68% dos brasileiros realizaram algum tipo de reforma entre outubro de 2020 e outubro de 2021. O maior motivo para isso, segundo os próprios entrevistados, foi a necessidade imposta pela pandemia de permanecerem mais tempo dentro de casa.

Além das obras impulsionadas pelo isolamento social, o setor da construção civil presenciou uma alta procura por imóveis novos durante a pandemia, o que contribuiu muito com o crescimento das reformas. “Para atender às necessidades dos proprietários em ambientes cada vez mais customizados e aconchegantes, contratamos novos desenvolvedores e contamos com uma biblioteca proprietária de prototipagem para projetos de ambientes”, explica Rony Susskind, CEO da SI Advisors, startup que se reposiciona no mercado com o objetivo de concluir reformas em 90 dias úteis.

Susskind conta que era sócio da SI Advisors quando o negócio, no ano passado, tinha como objetivo comprar imóveis antigos da capital paulista, reformá-los, decorá-los e vendê-los. Após encerrar a antiga sociedade, ele readquiriu a empresa no início de 2022 e mudou a estratégia de atuação para criar o hub em reformas.

Segundo o empreendedor, desde que a empresa foi remodelada, a procura tem sido muito alta. “Diante do atual cenário, nossa meta é reformar 1.300 apartamentos até o final de 2023”, aponta. Para isso, ele conta com capital, marcenaria e marmoraria próprias, além de um e-commerce de móveis e decoração.

“A SI Advisors renasce com o objetivo de oferecer reformas e soluções em marmoraria e marcenaria. Assim, o cliente pode buscar por projetos nesses segmentos em nossas mais de 30 lojas que serão abertas pelo Brasil até o final de 2023”, finaliza o CEO da startup.