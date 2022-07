Pesquisa revela salário acima dos R$ 386.000 por ano para desenvolvedores de TI

Nos Estados Unidos da América, onde a procura por desenvolvedores com skills em segurança digital acontece há anos, os profissionais com esses diferenciais ocupam uma outra faixa salarial. Segundo a pesquisa “Average Security Software Developer Salary”, do portal de oportunidades de trabalho Payscale, em 2022 um desenvolvedor treinado em disciplinas de cibersegurança receberá, em média, um salário anual de US$ 73.980,00. Por mês, a remuneração ficaria na faixa de US$ 6.165,00 ou R$ 32.181,30, na conversão direta, com o dólar atual valendo R$ 5,22.

Estudo do IDC Brasil, divulgado em abril de 2022, revela que, no país, o investimento em nuvem chegará a R$ 12,2 bilhões até o final do ano. O segmento que mais cresce é a nuvem pública, que avançou 36% em relação a 2021. De acordo com o relatório “State of Application Strategy 2022”, levantamento realizado pela F5 a partir de entrevistas com 1.500 líderes de ICT Security de todo o mundo – incluindo 109 profissionais da América Latina -, mais de 75% das empresas estão implementando aplicações na nuvem.

Dentro do grupo de gestores, no Brasil, 84% afirmaram estar envolvidos em ao menos um projeto de transformação digital. O foco é na modernização de aplicações como o Internet Banking de um banco, ou o engine de vendas de um portal de e-Commerce, entre milhares de plataformas que, hoje, rodam de forma distribuída na nuvem.

Andrew Oteiza, Solutions Engineer Manager da F5 LATAM, conta que de acordo com o relatório anual Octoverse, do Github, o Brasil é o quinto maior país em número de desenvolvedores, mas que por um outro lado, a falta de conhecimento dos times que desenvolvem aplicações sobre as melhores práticas em segurança digital causam perdas aos próprios desenvolvedores, às organizações onde trabalham e à economia digital do Brasil. “Do ponto de vista da carreira do desenvolvedor, esse contexto coloca o profissional numa categoria comum”. Oteiza afirma isso com base na pesquisa “Qual é o salário de Desenvolvedor De Software no Brasil?”, realizada pela Glassdoor, em julho de 2022, indicando que os salários dos desenvolvedores brasileiros ficam na faixa de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00 ao mês.

Para Andrew, da F5, fica claro, portanto, que a conquista de conhecimento em segurança digital traz dividendos ao desenvolvedor. Ele explica que a nuvem em seus vários formatos – privada, pública e híbrida – é o principal ambiente onde rodam as aplicações responsáveis pelos processos de negócios das organizações brasileiras e, que as empresas no Brasil estão cada vez mais atentas a esse desafio – encontrar desenvolvedores altamente treinados com skills em segurança -, e pagar altos salários por eles.