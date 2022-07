Petróleo Brent encarece caça-vazamento e desentupidora

O valor do petróleo Brent, extraído no Mar do Norte e comercializado na Bolsa de Londres, atingiu o menor nível das últimas 12 semanas na quinta-feira (6). Os futuros de Brent, para entrega em setembro, caíram quase 3%, sendo cotados a US$ 99,90 por barril, às 12h50 (horário de Brasília), conforme publicado pelo G1. Trata-se do fechamento mais baixo desde 11 de abril, depois que o Brent caiu 9% na terça-feira.

Antes disso, o Brent seguiu em uma alta acumulada durante 52 semanas, chegando a 50,21% no final de junho. O conflito militar no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia está entre os principais fatores para a escalada.

Wagner Martins, proprietário da SPmais Desentupidora e Caça Vazamento, explica que a alta do petróleo brent, pressionado por diversas causas, é um indicador que impacta de forma direta muitos setores econômicos – entre eles, o de construção civil -, pois determina o valor de insumos como combustíveis e outros derivados, como as tubulações.

Ele ressalta que as tubulações estão mais caras neste cenário econômico adverso. “Trata-se de um efeito em cadeia: a alta do preço do petróleo repercute no preço dos combustíveis e seus derivados. Resultado disso, materiais como tubos e conexões lideram o aumento de 91,66% nos preços da construção civil nos últimos 12 meses”.

O IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) variou 0,62% em junho de 2022, percentual abaixo do apurado no mês precedente, quando a variação foi de 0,69%, de acordo com FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). Com isso, o índice acumula alta de 7,84% no ano e 11,12% em 12 meses. Em junho de 2021, o índice havia subido 0,11% e acumulava elevação de 34,53% em 12 meses, ainda segundo o FGV.

Indicativos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) demonstram que a construção civil encerrou 2021 com alta de 10,6% com o impacto da inflação. Como parte integrante desse ciclo, prossegue Martins, os serviços de caça-vazamento e desentupidora também tendem a ficar mais caros.

O proprietário da SPmais Desentupidora e Caça Vazamento explica que as empresas de caça-vazamento e desentupidora têm como um dos maiores custos internos os gastos com combustíveis.

“O alto preço dos combustíveis, como consequência da alta do petróleo Brent, tem uma repercussão direta nos deslocamentos dos técnicos para os locais de atendimento, além de materiais hidráulicos como tubos e conexões para a execução dos serviços de reparos. Com isso, de fato o preço de caça-vazamento e reparo hidráulico encarece para os clientes finais”, explica.

Segundo vistorias realizadas pelo Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) em São José dos Campos, entre os dias 22 de junho e 5 de julho, o consumidor está pagando menos pelo preço do litro, após a redução do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), que ocorreu no dia 20 de junho.

Em média, o preço médio da gasolina comum passou de R$ 6,74 em 22 de junho para R$ 5,86 no dia 5 de julho nos postos de combustíveis da cidade. O valor do etanol comum, por sua vez, caiu de R$ 4,47 para R$ 4,19, assim como outros tipos de combustíveis que também tiveram preços reduzidos.

