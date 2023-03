Piso Regional SC: acordo prevê 7,53% de reajuste

Representantes de trabalhadores e empregadores assinaram um acordo no último dia 23 para reajuste do salário mínimo regional (piso regional) de Santa Catarina em 2023. Caso seja aprovado, as novas faixas do mínimo catarinense passam a variar entre R$ 1.521 e R$ 1.740, divulgou a Federação das Indústrias do Estado (Fiesc).