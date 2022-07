Pisos laminados contam com tecnologia que mantém a temperatura no frio ou calor

Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, manter a casa aquecida é fundamental para diminuir aquela sensação de frio. Além dos aquecedores ou lareiras, há no mercado revestimentos que contribuem para deixar a casa confortável. Um dos revestimentos é o piso laminado, que apresenta como atributo o conforto térmico.

O conforto térmico é um fator que faz bastante diferença em um projeto, já que a mudança rápida de temperatura é algo bem comum aos brasileiros. Nesse caso, o piso laminado é adequado a qualquer clima, pois ele possibilita que o ambiente mantenha a temperatura, independentemente se está calor ou frio.

“O piso laminado é formado por lâminas de revestimento HDF cobertas com filme cristalino (overlay), responsável pela resistência aos riscos, e papel decorativo que traz a estampa e textura de um piso de madeira natural”, explica Oslaine Bandeira, gerente de marketing e comunicação de Durafloor.

O piso laminado é instalado sobre uma manta que mantém a condição térmica do ambiente e também faz o isolamento acústico.