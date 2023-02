Plano Brasil Saúde fecha 2022 com 13 mil vidas atendidas

A healthtech especializada em gestão de saúde corporativa, Plano Brasil Saúde, comemorou em 2022, um momento de grande expansão nos negócios. A marca, que iniciou o ano passado com faturamento de R$ 500 mil por mês, finalizou 2022 com um faturamento mensal de R$ 2 milhões e com 13 mil vidas nos planos médico-hospitalar e odontológico.

Hoje, o Plano Brasil Saúde (que tem como foco principal a prevenção, cuidado integral e coordenado dos usuários, oferecendo planos de saúde empresariais e coletivos por adesão) já está presente em 7 estados brasileiros (BA, RN, MG, GO, DF, RJ e SP) e, em 2022, inaugurou, em parceria com a IGH HealthCare, 8 Clínicas com foco no atendimento para prevenção e promoção em saúde e aos cuidados prioritários de saúde e bem-estar, localizadas em Alagoinhas, Natal, Goiânia, Camaçari, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Rio de Janeiro.

Estima-se que em 2023 o faturamento mensal da empresa chegue ao cálculo de R$ 5 milhões e, em 2024, passe dos R$ 10 milhões. Segundo Paulo Bittencourt, CEO da healthtech, o propósito é dobrar o resultado de atendimento nos próximos anos. “O Plano Brasil Saúde vem com uma nova abordagem no mercado e, isso tem se revelado nitidamente nos números conquistados. Diante disso, projetamos a expansão para 30 mil vidas em 2023. Já para o ano seguinte, em 2024, o nosso objetivo é alcançar a marca de 60 mil pessoas, trazendo uma expectativa positiva para os beneficiários e corretores”, explica Paulo.

Para 2023 o Plano Brasil Saúde também irá investir em inovação e tecnologia, no crescimento da estrutura organizacional e na criação de novos produtos para agregar valor ao beneficiário, principalmente na área de bem-estar e saúde mental.