Plataforma mostra valor de imóveis na capital gaúcha

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre lançou a plataforma IMOBIndex, que funciona como um painel de visualização dos preços dos imóveis na capital gaúcha. Saindo na frente de metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, o site apresenta estatísticas do preço do metro quadrado por recortes geográficos, como CEP e o bairro.

Ao acessar o site desenvolvido pela a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, o usuário consegue obter informações dinâmicas em diferentes níveis de detalhamento. Os indicadores deste painel têm como fonte as informações da guia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que são registrados na Fazenda Municipal.

No painel do IMOBIndex, é possível encontrar uma série histórica mensal, desde agosto de 1998, em valores correntes e corrigidos pela inflação do preço do metro quadrado, e o volume de registros de ITBI de CEPs, bairros e da cidade de Porto Alegre. Além disso, também é possível consultar um mapa interativo com estatísticas de preço do metro quadrado (média, mediana, preços máximos e mínimos) e o volume de negociações a partir dos logradouros da cidade.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A 3ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, realizado pelo CLP (Centro de Liderança Pública), com apoio de instituições como Bank of America, Gove e Seall, elegeu o município de Porto Alegre como a segunda capital mais competitiva do país. De acordo com o Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul), o relatório “Panorama do Mercado Imobiliário” mostrou que a capital gaúcha acompanha o desempenho do setor da cidade.

De acordo com um relatório anual do Sinduscon-RS em 2022 houve o lançamento de 4.387 unidades, crescimento de 21% em relação ao ano anterior, o que gerou R$ 3,9 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas), um aumento de 5% em relação ao último período. Em relação às vendas, foram 5.436 unidades, 24% a mais que o último estudo, e R$ 5,1 bilhões em VGV, que cresceu cerca de 31%.

A importância do mapeamento imobiliário

Para Rodrigo Freire, especialista em imóveis da EXBI e parceiro do DezNoventa, uma plataforma que traz os valores de vendas dos imóveis faz com que os proprietários saibam precificar seus imóveis dentro da realidade do mercado. “Eles serão mais assertivos e competitivos não ficando com valores superiores e nem inferiores aos que foram praticados efetivamente, sem contar o fato de conseguirem ter mais transparência ao serem orientados por seus representantes corretores”, ressalta.

Um estudo divulgado em março de 2022 pelo ICE (Índice de Cidades Empreendedoras) mostrou que a cidade de Porto Alegre é a sexta melhor do país para empreender. A capital do estado do Rio Grande do Sul subiu três posições em relação ao último ranking, que conta com 101 municípios. O levantamento foi criado pela Endeavor, a edição do ano passado foi realizada pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública).

O especialista em imóveis comenta que para as imobiliárias e corretores, o ganho se dá pela questão de conseguirem trabalhar com um imóvel de fato líquido. Segundo o ICE, a cidade de Porto Alegre se destaca em quatro indicadores: infraestrutura, acesso, inovação e capital humano.

Para 2023, Rodrigo Freire avalia que o mercado imobiliário tem muito espaço para crescimento, porém incorporadores e construtores estão mais cautelosos após o período de pandemia de Covid-19 e dentro de um contexto internacional de guerra na Ucrânia.

Para mais informações, basta acessar: imobindex.procempa.com.br