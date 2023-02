Plataforma oferece busca personalizada de empresas brasileiras em Orlando – EUA

A cidade de Orlando, no estado da Flórida, é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros nos Estados Unidos, tanto para viajar a turismo quanto para morar. Em 2022, o Brasil foi o terceiro maior emissor de turistas para o estado norte-americano, sendo responsável por mais de 700 mil visitantes. Já a comunidade residente da região, segundo o último censo realizado pelo país, corresponde a cerca de 101.417 pessoas.

Como opção de trabalho, muitos brasileiros optam pelo empreendedorismo. Atualmente, existem centenas de estabelecimentos e profissionais que prestam serviço em português, diariamente, para atender a demanda da comunidade e dos milhares de turistas que visitam Orlando anualmente.

Com objetivo de auxiliar os brasileiros que moram e viajam para Orlando, o Grupo Leia Notícias de Comunicação lançou o site Tudo Para Brasileiros, uma plataforma gratuita e com sistema de busca personalizada. A ferramenta desenvolvida consiste no processo de filtragem: após digitar o que procura na plataforma, a pessoa receberá opções de empresas, profissionais ou estabelecimentos brasileiros que oferecem o serviço que foi consultado, todos com atendimento realizado em português.

“O site foi criado para atender a necessidade das pessoas que estão em Orlando, morando ou viajando, e buscam por serviços prestados por brasileiros. O objetivo é reunir todos na plataforma, para que possam ser encontrados facilmente”, aponta o jornalista Géro Bonini, CEO do Tudo Para Brasileiros.

A ferramenta já conta com cerca de 300 empresas e profissionais cadastrados, tais como: médicos, dentistas, veterinários, cabeleireiros, corretores, professores, pintores, encanadores, serviços para festas, restaurantes, bares, supermercados, locadoras e revendas de veículos, entre outros. As empresas e profissionais podem cadastrar-se gratuitamente através do site.

Na página oficial no Instagram, @tudoparabrasileiros, também são compartilhadas dicas e informações sobre as principais atrações da cidade.