População sofre com dores na coluna devido à má postura

A má postura do dia a dia pode gerar, além de dores nas costas, uma série de problemas na coluna. Segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), cerca de 36% da população brasileira sofre com dores crônicas na coluna. Já a OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que 80% da população mundial também apresenta o mesmo desconforto. Inclusive, a OMS diz que 8 em cada 10 pessoas vão desenvolver dor na lombar em algum momento da vida.

Um público que sofre bastante com as dores nas costas, especialmente na lombar, são as gestantes. Isso acontece devido a alterações físicas e hormonais no corpo, com o aumento da barriga. Segundo matéria do portal Drauzio, um levantamento feito pela “Revista Brasileira de Anestesiologia”, estima-se que metade das grávidas têm dor lombar durante a gestação ou no puerpério. Segundo a pesquisa, entre as mulheres grávidas com idade mais avançada, há um aumento nesse valor para 65%.

Cadu Ramos, fisioterapeuta e consultor da Theva, empresa que atua no comércio de colchões, travesseiros e almofadas, pontua que a dor na região lombar, muitas vezes, é decorrente do número exagerado de atividade em excesso com sobrecarga mecânica. “Com isso, as pessoas estão destruindo a parte estrutural, machucando demais a articulação, consequentemente também há pressão dos nervos e hérnia de disco”, observa.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Ramos recomenda o uso de almofadas ortopédicas para ajudar reduzir ou mesmo acabar com as dores lombares e posturais. “As pessoas têm hábitos de sentar ‘errado’, principalmente no trabalho. As almofadas ajudam a corrigir a posição da coluna lombar melhorando a postura, aliviando ou até mesmo tirando as dores na coluna”, diz. “Além disso, as almofadas podem acoplar melhor nossas estruturas e melhor posicioná-las, trazendo assim mais conforto e alívio das dores”.

O fisioterapeuta da Theva explica a diferença entre as almofadas e qual objetivo de cada uma delas. “As almofadas de assento facilitam as boas práticas posturais, aliviam a pressão em áreas sensíveis e trazem mais conforto para quem fica muito tempo sentado. Já as almofadas de encosto são grandes aliadas para quem fica muito tempo sentado, auxiliando a manter a boa postura e dando o encosto adequado para a coluna”, enfatiza.

De acordo com Ramos, existem diversos modelos de almofada de assento, como a oval (com ou sem orifício), a própria para cóccix, a de suporte terapêutico, entre outras. Já para as de encosto, existem os modelos de apoio lombar, almofada para colocar no banco do carro e, até mesmo, em formato de triângulo para apoio quando está sentado no sofá ou na cama.