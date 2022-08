Portugal é o destino internacional mais buscado por brasileiros

O buscador de viagens Kayak divulgou, no início deste ano, um ranking com os destinos internacionais mais procurados por brasileiros em 2021. Portugal foi o único país com duas cidades na lista: Lisboa, em primeiro lugar, e Porto, em décimo. Para o segundo semestre de 2022 o buscador também indicou, recentemente, que o país europeu segue sendo a principal escolha dos brasileiros, com as mesmas cidades.

O país possui diversas opções de atrativos que unem história, cultura, praias e boa gastronomia. As temperaturas em cada estação são bem definidas: altas no verão, amenas no outono e, no inverno, o frio rigoroso como em outros países da europa. Além disso, os turistas brasileiros contam com a facilidade de comunicação por conta da similaridade da língua.

Portugal possui uma ampla gama de redes de hospedagens para todos os tipos de público. Outras regiões portuguesas, como Sagres, Quinta do Lago, no Algarve e Cascais, por exemplo, também possuem uma variedade de hotéis com padrão luxo e 5 estrelas. “Os brasileiros são a terceira nacionalidade que mais se hospeda por aqui. A boa estrutura de hospedagem como um ambiente tranquilo, próximo de belas praias voltadas para esportes aquáticos e mergulho, quadras de tênis, campos de golfe, Spas e restaurantes de alta gastronomia são alguns atrativos que atraem as famílias, por exemplo”, comenta Chitra Stern, fundadora do Elegant Group que administra a rede portuguesa Martinhal Family Hotels & Resorts.

Além do turismo

De acordo com as informações do relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a população brasileira vivendo no em Portugal ultrapassou o número de 200 mil pessoas no ano de 2021. A nacionalidade brasileira mantém-se como a principal comunidade estrangeira residente, representando 29,3% do total, se tratando do valor mais elevado desde 2012.

A partir de uma iniciativa voltada aos investidores, entre eles os que buscam o Golden Visa (ou Visto Gold Portugal), um programa de cidadania ou residência por investimento existente na Europa, o Grupo Martinhal Residences lançou um projeto que traz opções de investimento e moradia em Lisboa. Alguns investidores têm buscado variar suas aplicações fora de seu país de origem e Portugal pode ser uma opção promissora.

“Lisboa oferece alta qualidade de vida a um preço mais baixo se comparado a outras capitais europeias. Para os brasileiros ainda existe a vantagem representada pelo idioma comum e o atrativo para adquirir o Golden Visa”, complementa Chitra.

Para saber mais, basta acessar: https://www.martinhal.com/pt/