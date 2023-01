Prazo para agências Google Partner se candidatarem ao Premier Awards se aproxima

O Premier Awards é a premiação que reconhece e prestigia as agências Google Partner que obtiveram êxito em suas campanhas aplicando soluções Google. Os participantes devem ter o selo Premier Partner para concorrer ao prêmio.

Os vencedores da última edição foram anunciados agora no final do ano, e o Brasil liderou quatro das seis categorias de premiação, sendo elas geração de leads, crescimento em apps, crescimento internacional e excelência no ambiente de trabalho. As demais categorias são reconhecimento da marca e vendas on-line, que foram conquistadas pela Colômbia e Argentina, respectivamente.

Com o encerramento da edição de 2022, inicia-se novamente a corrida pela premiação. Normalmente, o período de inscrições começa somente na metade do ano, mas caso a agência ainda não seja Google Partner, não tenha selo Premier ou não possua um case de sucesso digno de concorrer a premiação, é preciso tomar as medidas necessárias com antecedência para conseguir participar da premiação. Provavelmente, serão aceitos apenas os cases de sucesso realizados entre julho de 2022 a maio de 2023, não sendo aceitos cases anteriores a esse período.

É possível se inscrever em todas as seis categorias da premiação, mas não é permitido que uma mesma empresa concorra em mais de uma região, mesmo que atue em vários países.

Requisitos para se tornar uma agência Google Partner

Para se tornar uma agência parceira do Google, é preciso que pelo menos um profissional da empresa possua certificação Google Partner, que pode ser obtida gratuitamente na Google Academy. Quanto ao selo Premier, é necessário que a agência conte com dois ou mais colaboradores certificados, além de comprovar um aumento significativo na receita dos anúncios, manter ou ampliar a base de clientes e obter um crescimento de 3% de classificação a cada ano.

Ao obter qualquer uma dessas certificações, as empresas parceiras passam a receber acesso a conteúdos e treinamentos exclusivos e suporte para aprimorar suas estratégias, proporcionando maior domínio aos profissionais de marketing digital em relação às funcionalidades das soluções oferecidas pelo Google.

Devido à expertise que esses profissionais acabam obtendo, não é incomum empresas darem preferência em fechar negócio com agências Google Partners na hora de realizar um investimento em marketing digital, a fim de assegurar uma maior taxa de sucesso nas campanhas pagas.

Para se manter atualizado sobre o Premier Awards 2023, é preciso entrar no site oficial Google Partners ou acessar este endereço eletrônico e entrar em contato com a central de ajuda do Google.