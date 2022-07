Prazo para inscrições com desconto no Congresso da EXPOSIBRAM 2022 vai até 31/7

Estão abertas as inscrições para interessados em participar das palestras e debates que serão realizados durante a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM 2022). As taxas de inscrição para o Congresso variam conforme categorias e prazos de pagamento. Associados e não associados ao IBRAM, professores e estudantes universitários e profissionais seniores encontram melhores preços antecipando o pagamento pela internet até o dia 31 de julho.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), o evento volta ao formato presencial neste ano e será realizado entre os dias 12 e 15 de setembro, no EXPOMINAS BH, em Belo Horizonte (MG). A EXPOSIBRAM 2022 também terá, ainda, uma versão digital nos dias 20 e 21 de setembro.

Desconto para grupos

A diretoria do IBRAM está concedendo uma bonificação a grupos, ou seja, pessoas que fizerem a inscrição em conjunto: a cada 5 inscrições pagas, o grupo ganha 20% de desconto no total pago. Para isso, é necessário entrar em contato com a Secretaria Executiva da EXPOSIBRAM 2022 pelo telefone 31 – 2626-8036 e 98337-3301 ou enviar e-mail para [email protected]

O Congresso Brasileiro de Mineração reúne em média 1300 congressistas a cada edição. A pauta das palestras leva em conta o contexto político e socioeconômico global, bem como as perspectivas do setor mineral para as próximas décadas. Para dinamizar os debates, o IBRAM estabelece uma programação que conta com palestras magnas, workshops, talk shows, entre outras. A programação preliminar pode ser acessada pelo site: https://ibram.org.br/evento/exposibram-2022/ .

Exposição

Paralela ao Congresso, a Exposição contará com uma área de 14 mil m2, onde serão distribuídos diversos estandes com produtos e serviços de várias nações. Serão apresentados equipamentos, inovações tecnológicas, softwares e outros produtos e serviços relacionados à indústria mineral. A visitação da feira é gratuita, porém, é necessário realizar inscrição no site https://ibram.org.br/evento/exposibram-2022/ .