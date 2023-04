Precatórios: 3 alternativas podem antecipar o recebimento

Com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 23/2021, que flexibiliza o prazo de pagamento de títulos de dívidas públicas, os precatórios se tornaram a dor de cabeça de milhões de brasileiros, que ganharam causas judiciais indenizatórias contra órgãos de diferentes esferas do poder estatal e agora estão levando um ‘calote’ que deve ultrapassar a casa dos R$ 56,9 bilhões de reais em 2023, conforme aponta Maíra Mota Guiotto, vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB/RS, em seu artigo.

No Brasil, um montante indenizatório a ser pago pelo Estado só se torna precatório quando supera o valor equivalente a 60 salários mínimos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o que atualmente corresponde, em média, a R$ 78.120,00. Esta quantia está distante da realidade de cerca de 67% da população brasileira que precisaria de mais de três anos de trabalho, sem nenhum gasto, para conseguir reuni-lá, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada pelo Educa Mais Brasil, que revela que grande parte da população nacional ganha até dois salários mínimos.

Na situação atual do país, R$ 78 mil reais podem representar a saída da inadimplência para mais de 70 milhões de brasileiros e a aproximação do sonho de uma moradia própria e digna a mais de 54 milhões de pessoas. Por isso, apesar de flexibilizar as contas do Governo, a PEC ‘aperta os cintos’ de muitos cidadãos que partem em busca de alternativas para ter acesso ao montante sem precisar atravessar 36 meses de instabilidade financeira.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Com a PEC, a previsão de espera para que um credor da União receba o montante a ele devido pode passar de três anos, processo que antes levava cerca de um ano. Essa situação gera uma bola de neve em que o Executivo deve postergar cada vez mais os pagamentos de precatórios e fazer crescer a demanda dos credores por alternativas para evitar as filas de espera que tendem a ser cada vez maiores”, ressalta Gustavo Messias, economista e CEO do Matri Bank, primeiro banco de precatórios do Brasil. O economista destaca ainda que, atualmente, há três formas usuais de antecipar um precatório:

Desistência de parte do montante

Esta alternativa representa o ‘perdão’ de parte da dívida pelo credor, tornando-a um título público de pagamento rápido, já que não corresponde mais ao valor de 60 salários mínimos que equivalem a um precatório. A desistência de parte dos valores é um método extremo indicado apenas para aqueles que possuem quantias a receber próximas ao piso dos precatórios, tendo em vista que pode representar um prejuízo ao dono dos títulos.

Antecipação de precatórios

Método mais comum no mercado nacional, disponível desde a constitucionalização dos precatórios em 1934, a antecipação do recebimento de títulos públicos consiste na contratação de empresas especializadas na solução que cedem, em média, 70% do valor da dívida ao credor e assumem o tempo de espera por ele. A alternativa de antecipação de precatórios permite que o montante, que demoraria em média três anos para ser liberado, chegue às mãos do credor em 3 dias e, assim, ele não precisa mais se envolver no processo de espera para a liberação da quantia.

Crédito com base em precatórios

Novidade no mercado, o crédito com base em precatórios é uma alternativa de recebimento por meio da qual os donos de precatórios da União, do estado de São Paulo e dos municípios paulistas, podem utilizar seus títulos como garantia para a contratação imediata de valores, com os menores juros do mercado nacional, a ausência de parcelamento mensal e a desobrigação de que os solicitantes passem por uma análise de crédito ou de comprovação de renda para receber as quantias – inclusive para negativados. A alternativa foi criada pelo Matri Bank e está disponível desde fevereiro de 2023.