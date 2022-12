Prêmio APIMEC IBRI divulga mais votados de cada categoria

A APIMEC BRASIL (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil) e o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) anunciam os cinco mais votados em cada categoria no 3º Prêmio APIMEC IBRI.

A votação foi direta e realizada por analistas “Pessoa Física” credenciados e associados pela APIMEC Autorregulação (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais para Autorregulação) e APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil), além de associados efetivos do IBRI.

O 3° Prêmio APIMEC IBRI tem abrangência nacional em sete categorias e conta com o patrocínio das empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); BNY Mellon; Innova – All Around The Brand; Madrona Advogados; MZ Group; e Luz Capital Markets – Printer.

Os cinco mais votados das sete categorias do Prêmio APIMEC IBRI em ordem alfabética são:

Melhor Analista de Valores Mobiliários (ordem alfabética):

Domingos Toledo Piza Falavina

Henrique Navarro

Leonardo Andrade Correa

Pedro Arthur Motta Leduc

Thiago Bovolenta Batista

Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários (ordem alfabética):

Banco BTG Pactual

Banco J.P. Morgan

Bradesco

Itaú Unibanco

XP Investimentos

Melhor Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários (ordem alfabética):

Eleven

Empiricus

Exame

Levante

Saravalle

Melhor Profissional de RI – Small/Middle Cap (ordem alfabética):

Abel Demetrio

Adalberto Pereira dos Santos

Adolpho Cyriaco Nunes de Souza Neto

Alana Paula da Silva Santos

Alisandra Reis

Melhor Profissional de RI – Large Cap (ordem alfabética):

Adriano Rudek de Moura

Alfredo Egydio Setubal

Alexsandro Broedel

Ana Luisa de Assis Perina

André Menegueti Salgueiro

Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/ Middle Cap (ordem alfabética):

ABC Brasil

AES Brasil

Alpargatas

3R Petroleum

3tentos

Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap (ordem alfabética):

Ambev

Assaí

Banco do Brasil

B3

Itaú Unibanco

A premiação elege anualmente os melhores profissionais e casas de análise nas seguintes categorias: Melhor Analista de Valores Mobiliários; Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários; Melhor Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários; Melhor Profissional de RI – Small/Middle Cap; Melhor Profissional de RI – Large Cap; Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/Middle Cap e Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap.

Na eleição, os analistas votam em Relações com Investidores. Os profissionais de Relações com Investidores votam em analistas e casas de análise. O voto é eletrônico e auditado.

O objetivo da APIMEC e do IBRI é premiar as melhores práticas e contribuir para construir um mercado de capitais cada vez mais forte, transparente e equânime.

Comitê do Prêmio APIMEC e IBRI

Lucy Sousa – Presidente Executiva da APIMEC BRASIL

Eduardo Werneck – Presidente do Conselho de Administração da APIMEC BRASIL

Ricardo Martins – Membro do Conselho de Administração da APIMEC BRASIL

Geraldo Soares – Presidente do Conselho de Administração do IBRI

Fernando Foz – Membro do Conselho de Administração do IBRI

Rodrigo Maia – Presidente Executivo do IBRI

Para conhecer o regulamento do Prêmio APIMEC IBRI 2022, basta acessar:

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/2d20093a-44ca-4faa-aa44-20f9f165bdff/8ddb8d82-2b3a-7cfd-d579-3f2c8094812b?origin=2