Prêmio Deca celebra os talentos da arquitetura e design em sua 26ª edição

A premiação que revela talentos da arquitetura e design de interiores abre inscrições para sua 26ª edição. Com a missão de celebrar o design para ver e viver, o Prêmio Deca estabelece sua tradição e reforça a sua relevância para o segmento de arquitetura e design. As inscrições se encerram no dia 21 de outubro.

Os profissionais concorrem com projetos executados nas categorias Banheiro Residencial, Banheiro CASACOR, Cozinha Residencial, Cozinha CASACOR e, na categoria Produto, com projeto 3D. Já os estudantes concorrem com projetos renderizados nas categorias Banheiro, Cozinha, Produto.

“Deca está há mais de 25 anos celebrando o talento de profissionais, muitos deles já consagrados, e outros que caminham conosco na construção de suas carreiras, tendo seus trabalhos revelados em uma premiação que objetiva reunir e reconhecer o melhor da arquitetura e design brasileiros.”, destaca Fabiana Melo, gerente de branding, comunicação e CRM Dexco.

Os participantes poderão inscrever mais de um projeto em qualquer uma delas. A participação no Prêmio Deca ainda oferece pontuações para o DEXperience, novo programa de relacionamento com especificadores, que abrange também as marcas Portinari, Duratex e Ceusa.

A comissão julgadora terá um júri formado por arquitetos, designers, jornalistas e personalidades relacionadas a arquitetura e design. Os trabalhos serão avaliados pelos seguintes critérios: originalidade, criatividade e aproveitamento do espaço.

Serão premiados os melhores projetos em cada categoria, nos dois grupos, totalizando oito vencedores. Para os profissionais, o prêmio será uma viagem internacional a Noruega e para os estudantes, contempla desktop e combo de licenças para Sketchup e V-Ray 5.

Os participantes interessados deverão se inscrever através da plataforma do novo programa de relacionamento com especificadores, o DEXperience (www.dexperience.com.br).

CRONOGRAMA:

Período para inscrição dos projetos: até 21/10/2022

Julgamento: 11/11/2022

Divulgação dos vencedores Grupo Estudante: 14/11 a 16/11/2022

Divulgação dos finalistas Grupo Profissional: 29/11/2022

Divulgação dos vencedores Grupo Profissional e premiação: 29/11/2022

Regulamento completo: www.dexperience.com.br.