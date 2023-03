Prêmio Empresa Inovadora 2023 prorroga prazo para as inscrições

As inscrições para a segunda edição do Prêmio Empresa Inovadora foram prorrogadas até o dia 19/03 (domingo). As empresas de todo o Paraná ainda podem participar, de forma gratuita, fazendo sua inscrição no site do Prêmio. É importante observar que 5 pessoas da empresa devem responder ao diagnóstico para dar sequência ao processo.

Após este início, os participantes devem cumprir as etapas seguintes, que incluem análise do grau de inovação e consultoria com especialistas da área – sem qualquer custo. O projeto também vai entregar a todos os inscritos um Diagnóstico da Inovação, que traça diretrizes personalizadas e indica caminhos que favoreçam o surgimento de novas soluções.

O Prêmio Empresa Inovadora conta com 4 categorias: Cooperativas, Indústria, Varejo e Serviços. É importante que todas as etapas sejam cumpridas para que as organizações possam concluir a participação e concorrer à premiação. Os vencedores serão conhecidos no dia 23 de junho, durante o Viasoft Connect 2023.

Realização

A segunda edição do Prêmio Empresa Inovadora é uma iniciativa do Connect Week (Semana de Inovação do Paraná), com o incentivo do Governo do Paraná (por meio Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital), a correalização da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), afiliada à Rede Globo no Estado do Paraná, da Haze Shift Consultoria de Inovação e da Universidade Positivo (UP).

Com o patrocínio do Grupo Viasoft e da Associação Comercial do Paraná (ACP). Os apoiadores são: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Sebrae, Tecpar e UP Experience.

Serviço – prorrogação inscrições Prêmio Empresa Inovadores

Até 19/03 (domingo)

Link: http://inscricoes.premioempresainovadora.com.br/autocadastro-empresa

Informações: https://www.premioempresainovadora.com.br

Sobre o Connect Week

O Connect Week acontecerá de 19 a 25 de junho, em Curitiba/PR, com uma programação voltada à inovação, negócios, conhecimento e networking. O evento será de segunda a domingo, desenhado para públicos direcionados. Já estão confirmados na programação do Connect Week: Mecenas da Inovação, Summit Connect Week, Viasoft Connect, Final Rocket Startup, Prêmio Empresa Inovadora, Festival de Cultura e Gastronomia, Corrida da Inovação, entre outros. Informações e inscrições: https://connectweek.com.br/.