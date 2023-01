Preocupação com o bem-estar atinge metade da população

De acordo com levantamento sobre como está a Saúde Integral da população do país, realizado pelo Instituto FSB Pesquisa, quase metade (49%) dos brasileiros e brasileiras estão mais preocupados em melhorar a saúde e bem-estar. Além disso, 44% se preocupam em manter uma alimentação saudável.

Diante desses números, a SulAmérica e o Gympass fecharam uma parceria que incentiva o cuidado com a Saúde Integral para beneficiários e beneficiárias da operadora de saúde. “Com a promoção “Treinou, Ganhou”, a SulAmérica busca oferecer Saúde Integral na prática, incentivando o cuidado com a saúde física, emocional e financeira”, explica Juliana Caligiuri, vice-presidente de Saúde, Odonto e Comercial da SulAmérica.

Para Priscila Siqueira, líder do Gympass no Brasil, a parceria com a SulAmérica permite demonstrar de maneira bastante prática a função preventiva dos cuidados com a saúde física, emocional e financeira que compõem a entrega da plataforma, além de criar a oportunidade de reforçar sua carteira de clientes. “Ao ofertar os nossos serviços para os mais de 2,6 milhões de beneficiários da SulAmérica, estamos mais próximos de atingir a nossa missão de tornar o bem-estar universal e acessível para todos”, afirma Siqueira.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Desde o lançamento da parceria entre as duas companhias, em outubro de 2022, já foram contabilizados mais de 50 mil cadastros.

A diretora de Marketing da SulAmérica, Simone Cesena, reforça que a parceria faz parte de uma série de ações realizadas pela operadora de planos de saúde, com base na pesquisa encomendada pela companhia para identificar como está a Saúde Integral dos brasileiros e brasileiras, especialmente após a pandemia de Covid-19. “Nossos dados mostraram que a saúde física preocupa 51% dos brasileiros, e esse é um importante dado para materializarmos ainda mais nosso compromisso de levar o cuidado com a saúde no dia a dia”, explica.

Dificuldades para manter uma rotina diária de exercícios

Apesar da importância da prática de atividades físicas para a saúde física e emocional das pessoas, a edição de 2022 da Pesquisa de Saúde Integral, encomendada pela SulAmérica ao Instituto FSB Pesquisa, revela que a atividade física ainda não é um hábito comum entre a maioria dos brasileiros, uma vez que 62% dos entrevistados afirmaram que essa prática acontece poucas vezes ou nunca e 54% dos pesquisados dizem estar acima do peso.

De acordo com Raquel Imbassahy, médica e diretora de Gestão de Saúde Populacional da SulAmérica, esses dados são preocupantes, tendo em vista que a prática de exercícios físicos tem um papel fundamental não somente no controle do peso, mas também na prevenção às doenças e manutenção das saúdes física e emocional. “A atividade física auxilia na prevenção de doenças crônicas e no controle dos níveis de colesterol, melhora nosso condicionamento muscular e cardiorrespiratório, impacta positivamente em nosso sono, além de ser um aliado para manter nossa saúde emocional equilibrada”, finaliza.