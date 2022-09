Presidente da Universidade de Haifa retorna ao Brasil para novas parcerias

O Presidente da Universidade de Haifa, Professor Ron Robin, desembarca no Brasil para novos encontros e, dessa vez, para o lançamento do primeiro curso em português da Universidade de Haifa, o de Cibersegurança (fruto da parceria com a ITuring).

“É sempre um privilégio e um prazer estar no Brasil. Aqui encontramos pares importantes para a nossa universidade, como USP e Mackenzie, que já viraram parceiros em nossa visão que é a alimentar alunos ao redor do mundo com novidades e atualidades”, afirma o Prof. Robin.

No Brasil, a Universidade de Haifa atua na formação de profissionais em Cibersegurança em parceria com o Instituto de Tecnologia ITuring e com a PwC, desenvolvendo a Escola de Cibersegurança.

Além do curso e das parcerias, a Universidade de Haifa está presente no Brasil com estudos importantes, como a recente vinda de seus membros para a Amazônia, para um estudo complexo com o objetivo de decifrar os sons dos botos-cor-de-rosa.

“Seja nas frentes de arrecadações ou estudos envolvendo os botos-cor-de-rosa na Amazônia, a nossa presença e intercâmbio com o Brasil se torna cada vez mais prioritária para a Universidade de Haifa”, finaliza o Prof. Ron Robin.