Procedimento estético visa suavizar envelhecimento facial

O Full Face Lifting é um procedimento estético que visa rejuvenescer o rosto como um todo, através da combinação de diferentes técnicas, resultando em uma harmonização facial. Essas técnicas podem incluir lifting facial, rinoplastia, preenchimento facial com ácido hialurônico, entre outros procedimentos. O objetivo da técnica é suavizar as rugas e linhas de expressão, melhorar a aparência das pálpebras, nariz e queixo, redefinir o contorno facial, corrigir o volume perdido e melhorar a textura da pele para produzir um resultado mais jovem e rejuvenescido.

Um levantamento realizado pela AAFPRS (American Academy Of Facial Plastic And Reconstructive Surgery, Inc.), publicado em fevereiro de 2022, aponta que a cirurgia plástica facial aumentou. Segundo a pesquisa, 1,4 milhões de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos foram realizados em 2021, um aumento de 40% comparado a 2020.

De acordo com o The Aesthetic Society, os procedimentos cirúrgicos tiveram um aumento de 54% em 2021, principalmente na face, nariz, sobrancelha e pescoço. Dados da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética) mostram que o Brasil foi campeão mundial de cirurgias plásticas na face em 2020. Além disso, a rinoplastia é um dos procedimentos mais buscados no país e no mundo.

O CEO do Instituto Rafael Ferreira e da Ozone Academy, Dr. Rafael Ferreira, que também é cirurgião dentista, explica que os procedimentos full face tem como objetivo uma abordagem onde a metodologia utilizada responde em toda a área de tratamento.

“O nosso processo de envelhecimento facial não acontece de maneira isolada, mas com mobilização de tecidos de toda a face. Realizar um tratamento direcionado para uma única localidade seria o mesmo que não tratar por completo o problema”, disse.

Segundo Ferreira, com a idade os pontos de sustentação e firmeza da face ficam fragilizados e perdem a força de reter o tecido contra a vontade de gravidade. Dessa maneira, os procedimentos de lifting promovem um resgate desta força de sustentação, elevando os tecidos que sofreram queda e os realocando.

“A técnica é uma combinação de procedimentos, com cinco chaves de sucesso, que seriam ação combinada de sustentação temporal com fios, ação firmadora com bioestimuladores, resgate volumétrico com preenchimento, uma tecnologia de eletrotermo lifting e a toxina botulínica para finalizar”, destaca.

O cirurgião dentista salienta que o preenchimento normal consegue resgatar os volumes perdidos, até tem capacidade de realocar tecidos, mas não consegue devolver a força de sustentação para a pele. “Já a técnica full face, tem como vantagem o fato dela promover a melhora global da face. Desta forma, nenhuma região fica com grande destaque do nada, o que gera naturalidade facial no término do tratamento”, assegura.

Ainda de acordo com o CEO da Ozone Academy, a técnica é indicada para quem já apresenta pontos do envelhecimento da face. A técnica, porém, também pode ser adaptada para uma abordagem preventiva.

“A prevenção e o cuidado contínuo da pele faz com que o clínico necessite de procedimentos mais brandos e de baixo risco para gerar os resultados, tornando a abordagem mais segura e deixando a pele sempre em bom estado”, completa.

