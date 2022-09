Produtos de algodão orgânico da Paraíba vão receber certificado europeu em Milão

De acordo com o FashionUnited, a semana de moda recebe cerca de 30.000 profissionais da indústria, além da imprensa especializada e influenciadores, gerando uma receita de 64 milhões de euros para a capital da indústria italiana. Na vanguarda das tendências globais de design, a Itália tem sua moda posicionada no nicho de manufaturados de luxo. Desta forma, compete no mercado pela excelência, não pelo volume.

É neste ambiente que a empresa de moda se posiciona e apresenta peças produzidas em algodão orgânico e seda com intervenções artesanais. A marca brasileira de moda sustentável vai apresentar sua nova coleção com desfile e showroom durante os dias da Milan Fashion Week, na Itália, de 20 a 26 de setembro.

Certificação com selo Friend of the Earth (Amigo da Terra)

Buscando ampliar seu espaço no mercado internacional, Francisca Vieira, diretora executiva da empresa, aguarda uma nova chancela aos seus produtos. O processo de certificação pela World Sustainability Organization (WSO) já foi iniciado. Como resultado, a marca deve receber o selo Friend of the Earth durante o evento The Sustainable & Ethical Showroom realizado pela própria organização. A certificação, com validade de três anos, é aceita em mais de 50 países. A auditoria é realizada a cada ano e meio. “O selo deve ampliar a demanda e a produção no campo”, comemora Francisca.

Paolo Bray, fundador e diretor da WSO, explica que o selo Friend of the Earth foi criado para certificar produtos de agricultura e pecuária sustentáveis. Apoiada por muitos anos de experiência, a organização também desenvolveu requisitos de certificação para roupas e produtos de moda sustentáveis. “O objetivo do selo Friend of the Earth é estimular e favorecer a mudança em direção a uma moda mais respeitosa com o meio ambiente e com os trabalhadores”, diz.

O algodão é cultivado no Estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil, em vários arranjos produtivos. Em destaque, o que está localizado no município de Ingá que, em plena Caatinga, quintuplicou a produção em apenas um ano e hoje alcança 46 hectares, de acordo com a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária – EMPAER.

Mesmo em região de clima semiárido, onde as chuvas são escassas – o algodão cultivado pela agricultura familiar e comunidades quilombolas – é feito sem irrigação e sem defensivos químicos. Como já nasce com cores que vão do bege ao marrom, dispensa tingimentos. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), isso gera economia de 87,5% de água no processo têxtil e de confecção – quando comparada uma peça similar, tingida pela indústria.

Ainda que o algodão cultivado em Ingá já tenha certificação internacional de produto orgânico, é o arranjo produtivo orientado pelos princípios da sustentabilidade que chama a atenção do mercado. Em agosto, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) visitou os campos de algodão em Ingá, na Paraíba, e conferiu o programa socioambiental e de preservação cultural na região. “Nosso algodão é cultivado pela agricultura familiar com contrato de compra garantida”, diz Francisca. Além disso, o município de Ingá é um grande impulsionador da produção de algodão consorciado com outros produtos como milho, feijão e fava, para garantir a segurança alimentar.

Bray ressalta que a sustentabilidade é um dos impulsionadores de compra de cerca de 75% dos consumidores. “São inúmeras as iniciativas das marcas para uma produção mais sustentável do ponto de vista ambiental e social, mas o consumidor fica obviamente confuso ao buscar um produto sustentável. O selo ajuda a identificar produtos auditados, trazendo mais segurança na escolha”, diz.

Desfile e showroom em Milão

O Friend of the Earth garante benefícios para marcas de moda certificadas como ações de marketing que ajudam na promoção e ativação das vendas. O showroom reúne mais de 10 marcas oriundas dos quatro continentes. A Natural Cotton Color terá um desfile de 20 looks, entre eles, 14 femininos e seis masculinos.

Entre as peças do desfile estão as inovações têxteis lançados pela empresa como o jacquard de algodão colorido orgânico com seda e o Denim exclusivo porque é colorido, mas não tem tingimento. Trata-se de tecido diferenciado, com patente requerida no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Há também tecidos planos feitos em tear manual.

Entre as técnicas artesanais, vale destacar o bordado labirinto aplicado pelas artesãs diretamente sobre as peças. O programa de artesanato do município de Ingá foi implantado para salvaguardar essa técnica que é patrimônio imaterial e cultural do Estado da Paraíba. “O arranjo produtivo em Ingá reúne mulheres com perspectivas de geração de renda por meio da moda, que tem mais valor agregado. Isso tem atraído as mais jovens e pode garantir que a técnica continue viva”, aponta Francisca. Além disso, o labirinto aproxima as mulheres desta área rural, onde as casas são muito afastadas uma das outras. Isso fortalece o senso de comunidade e de colaboração entre elas. Para desenvolver as peças com labirinto e com crochê, a Natural Cotton Color teve o apoio da Círculo, que cedeu as linhas para a capacitação do arranjo produtivo das artesãs de Ingá, viabilizando o trabalho nesta coleção.

Outra inovação apresentada durante o evento em Milão é o rastreamento dos tecidos da Natural Cotton Color. A inovação permite a leitura de informações como geolocalização, origem e processo de produção diretamente pelo consumidor – já que pode ser realizada no tecido por aplicativo no celular. O código de rastreamento não afeta o design do produto pois só é visto com luz ultravioleta, não perceptível ao olho humano. A tecnologia foi desenvolvida pela star-tup R-Inove Soluções Têxteis em parceria com o SENAI CETIQT e o Senai Paraíba. “A tecnologia e as certificações são ferramentas poderosas que podem garantir que a indústria tenha mais consciência e responsabilidade em suas escolhas”, encerra Francisca.

The Sustainable & Ethical Showroom

De 20 a 26 de setembro – Desfile dia 24 de setembro às 17 horas

Local: Temakinho – via Boccaccio, 4 – Milan

Realização: Friends of the Earth

PR [email protected]