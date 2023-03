Professor e escritor gostosense lança livro sobre Etnomatemática

O livro “Etnomatemática: uma perspectiva sociocultural em educação matemática”, uma obra assinada pelo autor Heldene Leicam, será lançado em 29 de março de 2023 (quarta-feira), a partir das 19h, na Livraria da Travessa, Shopping Casa Park, em Brasília/DF. Uma obra para educadores, curiosos e pais/mães de crianças e adolescentes estudantes, que mostra como que a Etnomatemática vai muito além de um conhecimento específico mas envolve conhecimentos de todas as áreas numa perspectiva transdisciplinar.

Nesta obra o autor trata da Etnomatemática, apoiado nos estudos do educador Ubiratan D’Ambrósio, como uma teoria educacional e parte da Etnociência, que tem origem nos termos Etno, que designa todo o conceito de raça, nação, povo, refere-se ao contexto cultural; Matema, que vai na direção de explicar, de conhecer, de entender; e, Tica, que tem origem na palavra grega techne, que é a mesma raiz de arte e técnica. Portanto, designada como a “arte ou técnica de conhecer e explicar das diferentes etnias”.

A obra enfatiza esta teoria fundamentando cientificamente, mas também utilizando de uma prosa ilustrada com narrativas e diálogos dos meninos caçadores na vivência da sua cultura, e de meninas não caçadoras, por ser uma atividade meramente masculina, mas sendo estas do mesmo contexto, enquanto utilizam de seus conhecimentos (etno)matemáticos na arte de conhecer, explicar e resolver os problemas peculiares da caça. Destacando ainda uma compreensão de que esses meninos nativos usam uma linguagem do seu meio cultural, para fazer e comunicar seu já existente conhecimento, permitindo-lhes resolver problemas que encontram ao criar e utilizar seus instrumentos de caça e resoluções de problemas no espaço da vivência.

O livro enfatiza a ação concreta curricular do programa Etnomatemática, mostrando que o objetivo dessa prática pode ser desenvolvido explorando recursos (etno)matemáticos de diferentes culturas para criar e humanizar currículos que enriquecerão o conhecimento matemático das pessoas estudantes e sua autoconfiança.

“Nesse sentido esta leitura leva a reconhecer bem que a linguagem nativa dos estudantes está carregada de significados culturalmente situados e serve para um fundamento matemático e para matematizar uma atividade indígena, a partir da experiência cotidiana na vida e na escola”, assim reforça o Profº Dr. Arthur Powell, da Universidade de Nova Jersey.

Leicam explica que “as crianças e adolescentes, na caça, demonstram um amplo conjunto de conhecimentos específicos daquela cultura que, pessoas de origem de outros contextos dificilmente, ou, de forma alguma, dominaria”, relacionando ainda, no decorrer dos relatos, esses conhecimentos étnicos com a teoria das inteligências múltiplas de criação do cientista Howard Gardner.

A manifestação comum a todos, que aparece nos relatos do livro, na comunicação entre eles, como na comunicação entre eles e a natureza, no exercício das lideranças e nas orientações pelos pontos do universo, diz respeito a tudo que faz sentido em suas vidas, conhecimentos estes que, como explica Leicam, “estão nos programas escolares, mas que faltam conexões em seus campos de trabalho”. Muitos exemplos dessas possíveis conexões podem ser acessadas na rede social do autor no Instagram www.instagram.com/heldeneleicam.