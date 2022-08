Profissão ator: atriz fala sobre o trabalho e dá dicas de como e onde começar

Téspis, de Icária, foi o primeiro ator que desempenhou vários papéis, simultaneamente, em suas peças, segundo fontes da Grécia Antiga, em especial, Aristóteles. Com o passar dos séculos, o teatro passou por muitas transformações e os atores ganharam outros meios para trabalharem com a arte. Em 1895 surgiu o cinema. A primeira telenovela no Brasil foi exibida na TV Tupi de São Paulo em 1951 e o streaming atual de filmes, como é conhecida hoje, começou a operar nos Estados Unidos em 2007, chegando no Brasil em 2011.

Ainda que a arte de atuar exista há séculos, no Brasil passou a ser profissão regulamentada em 1978, o que exige que a pessoa interessada busque formação em um curso de nível técnico ou superior e obtenha um registro na Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Com ele, é possível exercer a função em programas de TV, filmes no cinema ou peças de teatro. Os atores amadores, que não possuem registro, podem trabalhar apenas como figurantes ou personagens sem fala nestas produções, segundo dados do SEBRAE.

De acordo com a atriz e apresentadora Mariana Queiroz, formada pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e que soma no currículo participações em novelas da Globo e da Record, bem como experiência no teatro e em longa-metragem, para se um ator é preciso muito estudo e dedicação. ”O ideal é buscar escolas profissionalizantes, faculdades, cursos reconhecidos, que deem uma base para interpretação. Este é sem dúvida o melhor caminho para quem busca entrar na área de forma profissional”, afirma.

Porém, a atriz ressalta que para seguir na profissão o diploma e o registro profissional não são suficientes. “Muitas pessoas acreditam que a profissão é só glamur, mas é preciso ter muita persistência, ler muito, amar o que faz, porque o caminho apresenta muitos desafios”, frisa Mariana, que dá 8 dicas para quem busca se preparar para a carreira: