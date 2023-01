Profissionais da Administração contam com novos representantes em São Paulo

No início deste mês, os administradores e administradoras eleitos no final do ano passado como conselheiros(as) no Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA-SP tomaram posse de seus mandatos. Na cerimônia, que também escolheu a diretoria-executiva da entidade para o biênio 2023/2024, alguns profissionais que deixaram o Conselho após o término de seus mandatos também estiveram presentes e foram homenageados com um diploma de agradecimento pelos serviços prestados.

O Conselho paulista, criado pela lei 4.769/65 para fiscalizar e registrar pessoas físicas e jurídicas na área da Administração e, assim, proteger a sociedade de profissionais e empresas despreparados, é composto por 18 conselheiros regionais, sendo nove efetivos e nove suplentes, além de dois conselheiros federais por São Paulo (um efetivo e um suplente) que atuam junto ao Conselho Federal de Administração – CFA, órgão que congrega todos os regionais do país.

Com a posse da chapa eleita em novembro do ano passado, que renovou 12 das 18 cadeiras regionais (o pleito elege a cada dois anos, alternadamente, um terço e dois terços dos representantes), o CRA-SP atingiu uma marca inédita na sua história: é a primeira vez que oito mulheres compõem o quadro final de conselheiros. Além disso, o grupo que tomou posse recentemente também é formado por sete profissionais que assumem o cargo pela primeira vez.

“Essa diversidade é muito importante para que a gente tenha a crítica e a sugestão de diversos setores e gêneros. Isso fará com que tenhamos mais força para enfrentar os nossos desafios”, ressaltou o Adm. Alberto Whitaker, profissional escolhido pelos conselheiros efetivos para presidir o CRA-SP nos próximos dois anos. Whitaker, que esteve à frente da entidade no biênio 2021/2022, também assumiu o compromisso de continuar com os projetos em desenvolvimento. “Seguiremos trabalhando com ética, respeito e integridade e ressalto que o CRA-SP estará sempre de portas abertas a todos para a troca de ideias, sugestões e parcerias”, disse.

A Admª. Claudia Maria Costin, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, é uma das mulheres eleitas e também assume a posição pela primeira vez. Ela mencionou que a nova composição, com mais participação feminina, mostra um CRA-SP mais aberto, diverso e interessante para todos e falou um pouco sobre suas novas responsabilidades. “É essencial disseminar mais a profissão de administrador, especialmente entre os jovens. O presidente me deu uma tarefa muito importante, que é presidir, apoiar ou coordenar o conselho de notáveis que vai ajudá-lo nas suas tarefas e, ao mesmo tempo, pensar em um trabalho junto aos professores de escolas públicas e divulgar mais a profissão de administrador, tão importante para o país, entre os jovens, já que agora na base nacional comum curricular existe um projeto de vida do aluno”, disse.

O quadro atual de representantes, que abriga os novos profissionais eleitos e os demais que permaneceram no Conselho, está definido da seguinte forma:

Conselheiros efetivos:

Adm. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Adm. Hong Yuh Ching, Adm. Silvio Augusto Minciotti, Admª. Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos, Admª. Cláudia Maria Costin, Adm. Murilo Lemos de Lemos, Adm. Rogerio Fernando de Góes, Admª. Rosely Benevides de Oliveira Schwartz, Adm. Taiguara de Freitas Langrafe e Adm. Walter Sigollo (conselheiro federal por SP).

Conselheiros suplentes:

Admª. Ângela Miranda Silveira Soares, Adm. João Paulo de Andrade Vergueiro, Adm. Marcos Nogueira Cobra, Admª. Cassia Vergínia de Resende, Adm. José Maurício Dell’Osso Cordeiro, Admª. Sandra Regina da Luz Inacio, Admª. Silvia Helena Carvalho Ramos Valladão de Camargo, Admª. Tatiana Pereira Chelest Miras Diniz e Adm. Silvio Pires de Paula (conselheiro federal por SP).