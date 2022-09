Programa Mesa Brasil busca ampliar parcerias no varejo de alimentos

Um mundo sem desperdício e com distribuição igualitária dos alimentos. Esse é um dos princípios do Mesa Brasil Sesc São Paulo, programa criado em 1994 que se tornou referência nacional no combate ao desperdício e no atendimento a pessoas em insegurança alimentar, e que planeja ampliar o número de empresas doadoras e de entidades atendidas, considerando o cenário em que a fome se agravou com a pandemia de Covid.

Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN), entre 2021 e 2022, 125,2 milhões de pessoas não tiveram acesso permanente a alimentos no país, dos quais 33,1 milhões enfrentaram escassez severa, incluindo as crianças. Por outro lado, o Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimentos, de acordo com ranking da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) com 54 países.

Em razão das novas demandas, o programa visa a ampliar o número de parceiros na cadeia de produção e distribuição de alimentos, atualmente em 1.100 doadores e, consequentemente, de beneficiados nas instituições atendidas. Para isso, conta com o apoio do Sincovaga (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de São Paulo), que representa mais de 35 mil empresas do segmento, de mercearias a hipermercados.

“O varejo de alimentos apresentou um desperdício médio de R$ 11 bilhões em 2021, segundo a Abras. É algo impensado, considerando os milhões de brasileiros que passam fome, pois são alimentos sem valor comercial, que muitas vezes sobram e vão para o lixo, mas poderiam alimentar muita gente”, diz Alvaro Furtado, presidente do Sincovaga. “O Mesa Brasil é um intermediário entre as empresas que querem doar alimentos e aqueles que precisam, com a credibilidade do Sesc, da coleta ao armazenamento e distribuição”.

Entre as empresas doadoras do segmento do varejo de alimentos e associadas ao Sincovaga destacam-se Assaí, Atacadão, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Giga Atacado e Makro, dentre outros.

O programa estabelece a conexão entre as empresas que doam alimentos − que perderam o valor comercial e que muitas vezes seriam descartados, mas que ainda estão próprios para o consumo − e as instituições sociais que os utilizam para complementar refeições servidas às pessoas por eles assistidas.

Empresas da cadeia de produção e distribuição de alimentos, como supermercados, restaurantes, padarias, centrais de abastecimento, indústrias, agricultores e feirantes, podem doar itens próprios para consumo, mesmo que com data de validade próxima.

Os números refletem a importância da iniciativa. Em 2021 foram coletadas 6,4 toneladas e, só de janeiro a julho de 2022, mais de 3,6 toneladas, incluindo verduras, frutas, legumes, cereais, sucos, pães, carnes, ovos e laticínios. Com isso, o programa atendeu 190 mil pessoas, em 1.300 instituições, entre creches, abrigos, centros de convivência, casas de atendimento a pessoas com deficiência e a idosos.

O trabalho das equipes do Mesa Brasil começa cedo: diariamente 51 veículos recolhem os alimentos por todo o estado. Doações em grandes quantidades são armazenadas no Centro de Captação e Armazenagem, na zona oeste de São Paulo, que funciona como ponto de apoio para as unidades que operam o programa em 86 municípios, incluindo interior, capital e litoral.

As empresas doadoras podem usufruir inclusive de isenção de ICMS relativo aos alimentos doados, dedução de Imposto de Renda sobre o valor do alimento doado e, em termos de sustentabilidade, também colaboram para a diminuição do impacto ao meio ambiente com a redução de descarte.

O Mesa Brasil também realiza atividades educativas, palestras, cursos e oficinas culinárias desenvolvidas por nutricionistas do programa em parceria com universidades e com a participação de voluntários, e disponibiliza gratuitamente livros de receitas que ensinam a preparar pratos com o aproveitamento integral dos alimentos.

Mais informações sobre o programa e como doar podem ser consultadas no link www.sescsp.org.br/mesabrasil