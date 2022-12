Programa de consumo responsável ‘Saber Beber’ é destaque no Mondial de La Bière

O Mondial de la Bière 2022 começou ontem (08.12) na Marina da Glória, do Rio de Janeiro, e conta com o apoio institucional do programa Saber Beber do Grupo Petrópolis, que está no festival com diversas ações e alertas sobre a importância do consumo responsável.

A mensagem do programa está exposta em todos os bebedores do evento, que estão envelopados com a identidade visual e iconografias do projeto, nos telões do palco principal. Durante todo o evento o público deve receber 70 mil garrafas de águas com rótulo personalizado, com alerta sobre a necessidade de beber com sabedoria e respeito aos limites individuais.

Segundo dados da agência Brasil uma pesquisa encomendada pelo Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig) ao Datafolha mostrou que 55% dos brasileiros com mais de 18 anos de idade consomem bebidas alcoólicas, destes 32%, ou seja, um em cada três indivíduos, consomem semanalmente.

O Saber Beber, desde 2017, reúne iniciativas de conscientização para disseminar as implicações e os benefícios que envolvem o consumo responsável do álcool. A iniciativa engloba todo o mercado de bebidas alcoólicas e independentemente de marcas, o programa desenvolve atividades por todo o país de forma educativa.

“Escolhemos o Mondial de la Bière para fazer uma ação grande de conscientização para um público que vai multiplicar a mensagem da importância de beber com responsabilidade e equilíbrio, mas sem deixar a diversão de lado”, informa Danielle Bibas, Vice-Presidente de Marketing do Grupo Petrópolis.

O Grupo também levará a mensagem sobre consumo com sabedoria para os seus seguidores nas redes sociais, e assim deve impactar um número maior de pessoas.