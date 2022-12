Programa para formação de líderes conclui seu ciclo em 2022

Em 2022, o IEG – Instituto de Engenharia de Gestão realizou a 2ª edição do High Potential Program Shared Services, programa de formação de talentos para os Centros de Serviços Compartilhados do Brasil. Em seu segundo ano de treinamento o programa, este ano, contou com mais de 130 alunos, de mais de 30 empresas brasileiras.

Executivos de CSCs das mais diversas empresas do país tiveram acesso, ao longo do treinamento, a 42 aulas ao vivo, com mais de 126 horas de networking, muita troca de experiências e acesso a diversos conteúdos exclusivos.

Não foram disponibilizadas somente aulas ao vivo, mas também mais de 60 horas de aulas gravadas, abordando temas como: Comunicação, Modelo de CSC, Gestão do Tempo e Produtividade, Gestão de Gente, Inteligência Emocional e Excelência em Processos.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Foram meses de muito trabalho em equipe e muitos aprendizados, finalizados com o projeto de conclusão, atividade que é realizada em grupo pelos alunos do High Potential, contando com o apoio e a supervisão de executivos de Mercado.

A satisfação dos alunos no final do programa, que terminou em dezembro de 2022, atingiu a nota de 4.6, considerando uma escala de 1 a 5. Ano que vem terá mais um novo ciclo do High Potential Program – Shared Services, programa de formação de talentos de CSC do mercado no Brasil.