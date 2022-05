Projeto educacional promove pesquisa para avaliar qualidade das escolas

Estão abertas até dia 10 de junho de 2022 as inscrições para a pesquisa nacional “Escolas Exponenciais”, que tem o objetivo de fazer um diagnóstico do nível de satisfação dos pais e responsáveis em relação ao serviço prestado pelas escolas de ensino privado de primeiro grau e ensino médio do País. O levantamento gratuito é promovido anualmente pelo Escolas Exponenciais, instituto líder em pesquisas educacionais e parceiro de apoio estratégico para a evolução das escolas.

A pesquisa, única no país, chega em sua 4ª edição. A iniciativa avalia o que os pais esperam das escolas e o que mais desgasta a relação deles com as instituições de ensino, além de medir o índice de satisfação e fidelização das famílias em relação aos colégios.

Em 2021, o levantamento nacional do Instituto Escolas Exponenciais contou com mais de 500 escolas particulares, de 25 estados. Esse ano, a perspectiva é chegar a mil instituições participantes.

As escolas interessadas em participar podem se inscrever por meio do site do Escolas Exponenciais. Por meio de três formulários com perguntas voltadas aos responsáveis, docentes e gestores, a pesquisa ajuda a produzir dados valiosos para que as escolas participantes possam observar como as famílias e professores avaliam a qualidade do serviço, do atendimento, da comunicação e do relacionamento que mantém com a instituição de ensino.

“Ao participar da pesquisa, a escola poderá realizar um diagnóstico interno sem custo, usando a metodologia e tendo a chancela do Escolas Exponenciais, que atua como um instituto independente”, explica a gerente geral do Escolas Exponenciais, Kely Gouveia. “As instituições de ensino vivem um novo momento, com o primeiro ano letivo completo com aulas no formato presencial após a pandemia. Pelos desafios que estão enfrentando, nossa expectativa é que a edição de 2022 tenha grande adesão das escolas”, diz.