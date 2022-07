Protetor solar é benefício para a pele durante todo o ano

Com a chegada do inverno, o protetor solar pode acabar esquecido no fundo do armário ou da bolsa, mas esse hábito pode ser extremamente prejudicial à saúde da pele, já que os raios UVA e UVB emitidos pelo sol podem causar o envelhecimento precoce da pele e outras consequências graves, como o câncer de pele. Cicatricure, marca especialista na regeneração da pele, reuniu dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Instituto do Câncer para conscientizar sobre a necessidade de utilizar o protetor solar durante todo o ano.

Embora seja pouco letal, de acordo com dados do Instituto do Câncer (INCA), o câncer de pele é bastante recorrente entre a população adulta, ainda mais entre pessoas de pele clara. Por isso, é importante utilizar protetor solar todos os dias, optando sempre por produtos com fator de proteção acima de 30 FPS.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), um dos perigos mais graves é o câncer de pele melanoma, que pode ser evitado protegendo a pele dos raios UVA. Já as queimaduras causadas pelo UVB podem ocasionar câncer não melanoma, que é mais comum. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o câncer de pele corresponde a 27% dos tumores malignos, sendo que 180 mil casos não são melanomas, patologia que corresponde a 8,5 mil casos por ano.

Especialistas recomendam o uso do protetor solar mesmo em dias nublados e em ambientes internos, já que a luz azul emitida pelas telas dos dispositivos eletrônicos pode ser nociva à saúde da pele, causando o envelhecimento precoce. Além disso, já existem milhares de estudos científicos que comprovam mundialmente a eficácia dos protetores solares.

O protetor solar garante benefícios durante todo o ano, além da proteção contra doenças. O ideal é fazer com que o protetor faça parte da rotina de cuidados no dia a dia, aplicando principalmente nas áreas que não estão com roupas, como o rosto.

A recomendação da SBD é que o FPS mínimo indicado dos protetores solares seja de 30, independentemente da cor de pele. Para o rosto, o fator de proteção deve ser ainda maior e, embora muitas pessoas se esqueçam, é importante aplicar o produto também na nuca e pescoço.

Mas já existem produtos para a proteção solar tanto quanto com efeito tensor anti rugas, agindo contra o envelhecimento precoce, que contam com ácido hialurônico e pró-colágeno, protegendo até contra os efeitos da poluição sobre a pele.

Mais informações: https://4et.us/r5nt3w