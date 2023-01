Provenir promove webinar sobre estratégia de dados para o mercado financeiro

Acessar os dados certos, no momento certo, é crítico para o sucesso de produtos e serviços financeiros. É com o objetivo de ajudar o setor a desenvolver uma estratégia de dados eficiente e a otimizar a tomada de decisões, que a Provenir, empresa global especializada em análise de dados, promove um webinar gratuito no próximo dia 26, a partir das 11h.

Durante o evento, especialistas da Provenir, que trabalha com instituições financeiras em mais de 50 países e processa mais de 3 bilhões de transações anualmente, apresentarão aos participantes formas de simplificar a cadeia de fornecimento de dados para aumentar a agilidade e a velocidade no mercado; e como o uso de tecnologias avançadas pode ajudar o mercado a enfrentar desafios e a analisar os dados disponíveis de forma eficiente.

Os interessados em participar devem fazer sua inscrição por meio do link https://www.provenir.com/pt-br/resources/webinars/webinar-ao-vivo-dados-do-seu-jeito-simplifique-sua-estrategia-de-dados-com-a-provenir/.