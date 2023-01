Psicanalista Thiago Mangiapelo fala sobre os três pilares da influência digital

As redes sociais trouxeram uma nova forma de comunicação. O recebimento de mensagens através de imagens, textos e vídeos se tornou algo cotidiano. Todos os dias, usuários recebem essas informações na palma de suas mãos através de seus celulares, influenciando, assim, seu comportamento.

O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, promove um evento sobre Marketing Digital chamado: Reload. Em uma dessas edições, o psicanalista Thiago Mangiapelo foi convidado para falar sobre Marketing de influência. Sendo especialista da área, ele explicou como as redes sociais têm mudado a forma como se consome conteúdo. Segundo ele, depois que o Instagram aderiu ao “story”, pequenos vídeos que saem do ar em 24h, as pessoas se sentiram à vontade para postar coisas mais íntimas, como sua rotina diária, o que trouxe mais proximidade aos seguidores.

“Os usuários querem saber o que as pessoas estão fazendo atrás das câmeras, na intimidade, por que isso nos traz identificação!” afirma o psicanalista.

O terapeuta explica que, quando o usuário percebe nas pessoas que ele segue as mesmas dores, emoções, problemas e alegrias, isso traz uma ligação emocional muito forte, fazendo com que o seguidor se torne um admirador de quem está produzindo o conteúdo, assim sendo, é influenciado pelo seu comportamento.

Durante sua palestra, Thiago disse que, através de seus estudos sobre o assunto, identificou três princípios que fazem uma publicação trazer influência na vida das pessoas, que segundo o especialista, são eles:

1. Fonte: a informação deve vir de alguém que não quer vender algo. Ele exemplificou as dicas que as pessoas recebem da família, sem nenhum interesse comercial.

2. Verdade: quem dá dica sobre alguma coisa deve viver aquilo que prega. Ninguém vai receber uma informação de alguém que não faz parte daquele determinado universo citado. Como um mecânico dando dicas de maquiagem ou uma maquiadora dando dicas sobre mecânica, pessoas de mundos diferentes dizendo coisas que não fazem parte da sua vida.

3. Experiência: não é por que você ouviu falar, mas de fato, você viveu o que está falando. É o tal “chá para resfriado, que ouvi falar que é bom, mas quando acontece comigo, eu corro pra farmácia”, ou seja, só quem viveu a experiência tem credibilidade para falar sobre o assunto. A ligação emocional acontece quando ouvem sobre a experiência vivida e como tudo aconteceu.

O psicanalista Thiago Mangiapelo afirma que os três pilares da influência digital são: “Fonte Confiável”, “Verdade Vivida” e “Experiência Sentida”. Segundo ele, essas três características “destravam” a desconfiança e coloca os seguidores mais dispostos a receber a informação sem restrições.

O terapeuta estuda comportamento humano nas redes sociais desde 2006 através do Instagram, onde realizou consultoria para mais de cem usuários na construção de suas carreiras na rede. Atualmente ele realiza atendimentos online, dá consultorias para empresas e é escritor.

O evento Reload é considerado um dos maiores eventos sobre Marketing Digital do país e reúne: conteúdos, cases de sucesso, workshops, palestras e os maiores nomes do mercado.