Pururucada de Felipe Titto começa nesta sexta (22) no Autódromo de Interlagos

A Pururucada é um evento itinerante e garante uma verdadeira experiência gastronômica e de diversão para toda a família. Na capital paulista, acontece entre os dias 22 e 24 de julho e ocupará um espaço de três mil metros quadrados no Autódromo de Interlagos.

“Evento gratuito para você e toda a sua família com uma grande variedade de opções culinárias e um monte de atrações. Pururucada é o evento para chamar todo mundo para ter um final de semana incrível”, conta o ator, empresário e investidor do Shark Tank Brasil (Sony Channel), Felipe Titto.

Conta com 35 expositores com uma grande variedade de comida como a tradicional pururuca, torresmo de rolo, além de costela, linguiça, baião de dois, feijoada e hambúrguer. Serão mais de oito toneladas de porco.

Os participantes poderão apreciar pratos e comidas do Buteko Zé do Brejo, Costela de Chão, Cabana, Borda e Lenha, Carne&Co, The Good Cop Donut, Sorvetes Nestlé etc.

Nos três dias de evento, os portões abrem a partir das 11h e contará com atrações e shows com diversos estilos musicais. Dentre as atrações já confirmadas está o pagodeiro Salgadinho, com o melhor do pagode anos 90, no dia 23 de julho às 13h. Para criançada também haverá shows infantis.

Serviço:

Evento: Pururucada

Quando: 22, 23 e 24 de julho

Onde: Autódromo de Interlagos / São Paulo – PORTÃO 7

Entrada Gratuita