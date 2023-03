Quais os setores mais rentáveis da economia americana?

Os setores industriais de tecnologia são alguns dos mais rentáveis e visados pelos investidores na economia norte-americana – em especial, no estado da Califórnia. Dessa forma, as indústrias automobilísticas, química, alimentícia e têxtil se destacam.

No entanto, para o caso de brasileiros que decidem trabalhar e residir nos EUA, o mercado imobiliário surge como oportunidade de negócio e estabilidade.

De acordo com Lucio Santana, CEO da Royal Mortgage USA, “embora os investidores brasileiros possam encontrar alguns desafios ao investir em imóveis nos EUA, os benefícios de fazer esses investimentos podem ser fantásticos e permitir a obtenção de altos retornos sobre o investimento inicial”.

Além disso, Santana afirma ser possível procurar por empresas de empréstimos confiáveis e que possam garantir o investimento em um fundo de garantia.

“Para aqueles que estão iniciando nesse mercado, para redução de despesas vale a pena considerar a criação de algum tipo de estrutura de holding para colocar o investimento. Com essas diretrizes, será mais fácil começar um investimento imobiliário nos EUA”, orienta o brasileiro e especialista do mercado imobiliário e financeiro.

Comprar imóveis americanos

A aquisição de imóveis costuma ser facilitada por um corretor especializado em transações imobiliárias. No caso de o investidor não ter dinheiro para comprar um imóvel à vista, as opções de financiamento dependem do tipo de imóvel que se está comprando e de seus recursos financeiros.

A maioria das pessoas compra imóveis residenciais com um empréstimo específico para imóveis chamado de hipoteca. Nos Estados Unidos, essas hipotecas vêm em várias formas e são tradicionalmente apoiadas pelo governo federal ou por um credor privado.

No entanto, as exigem um adiantamento do comprador que geralmente varia de 3,5 a 20% do preço de compra da casa, com algumas exceções para empréstimos especiais.

Importância do Visto EB-5

O Visto EB-5 é destinado para investidores elegíveis no Brasil para obter um green card nos Estados Unidos. Na prática, o documento permite que os investidores brasileiros e seus dependentes qualificados permaneçam e vivam nos EUA permanentemente.

“Adquirir a cidadania americana dá ao investidor brasileiro o direito de votar e obter um passaporte americano. Além da maior vantagem para um empresário que é o investimento empresarial dos Estados Unidos” ressalta Santana.