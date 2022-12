Quais são as tendências em revestimentos para cozinha em 2023?

Nos últimos anos a cozinha vem ganhando cada vez mais a atenção dos arquitetos em seus projetos, uma vez que se tornou um dos principais ambientes de integração das famílias e amigos, um reduto que oferece acolhimento, bem-estar e saúde por meio do preparo e compartilhamento das refeições.

Nesse contexto, Patricia Zanivan, coordenadora de design de superfície das marcas Ceusa e Portinari, destaca 3 tendências em revestimentos para cozinhas que foram bastante difundidas na feira Cersaie deste ano, em Bolonha (Itália), e que já começam a aparecer nos projetos residenciais assinados por profissionais brasileiros.

A primeira delas é o resgate de formatos menores e mais delicados. “Os tijolinhos tipo “bricks” apareceram de todas as formas e cores, com destaque para o acabamento maiolicado, de aspecto artesanal e alto brilho. Os microformatos, como o 10x10cm, estiveram bem presentes também”, destaca. Com relação as cores, todas muito vivas e otimistas.

Outra vertente muito explorada pelos fabricantes de revestimentos é o mix de texturas com acabamento matte. Segundo Patrícia, “são peças ricas em detalhes com alto apelo tátil, nas quais seus relevos lineares se misturam com uma superfície mais rugosa, texturizada.”

E por último, mas não menos importante, estão as bancadas de cozinha em porcelanato. São lastras de até 3.20m que preenchem as bancadas, inclusive com cubas esculpidas em porcelanato. “É uma ótima solução para deixar a cozinha mais moderna e elegante, sem contar que oferece maior resistência e durabilidade”, finaliza.