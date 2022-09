Quais são os desafios e potenciais de um e-commerce de nicho?

Com características diferentes de outros tipos de mercados, o e-commerce de nicho enfrenta alguns desafios e precisa se adaptar a diversas mudanças, mas também conta com grande potencial em meio a um universo de opções na internet. Hoje, há meios que facilitam a venda na rede, por mais específico que seja o produto ou serviço. Para se destacar, é indicado buscar pela especialização, além de planejamento para alcançar o cliente certo na hora certa.

Ao reduzir o leque de produtos e focar em uma especialidade, a loja apresenta-se como diferente dos demais sites de venda, que oferecem de tudo. Esse negócio passa a ter mais conhecimento do mercado e atrai um público mais interessante e fiel Esse posicionamento preciso da marca tende a auxiliar na comunicação e solidifica o relacionamento com o cliente, peças-chave para o sucesso dos comércios virtuais.

Quando um empreendedor se torna especializado em um trade, consegue entender exatamente as necessidades do público construir estratégias e o próprio site de forma focada, atendendo às demandas de alguém que faz uma busca direcionada.

Para trabalhar o público-alvo, é necessário estar ciente de informações como gênero, faixa etária, nível de escolaridade, classe social e profissão das pessoas que buscam por esse tipo de produto. É preciso ter um perfil detalhado para direcionar o conteúdo que será publicado no site, a fim de atrair a atenção. Com essas informações, também é possível definir o layout e os recursos necessários, como tipo de imagem, cor, tipografia e template mais atrativos e funcionais para a audiência.

Alguns nichos podem encontrar mais obstáculos do que outros, mas todos os segmentos precisam se preparar de maneira geral. Para se manter relevante mesmo em momentos de crises, é necessário utilizar a internet a seu favor. O e-commerce de nicho precisa integrar ferramentas on-line para construir uma imagem de referência e ampliar os resultados.

O processo de um e-commerce começa bem antes de ele existir. Como em todo negócio, inicia-se o plano, as estratégias, o levantamento de custos, entre outros pontos fundamentais para o desenvolvimento. Outros aspectos essenciais ao longo do processo vão ao encontro de investir em um bom serviço de atendimento ao consumidor para alcançar devolutivas positivas e negativas dos clientes, em canais digitais para ampliar a marca e oferecer produtos variados no ramo de atuação.

Proporcionar uma experiência completa ao cliente, desde a compra no site, app até a entrega do produto, é fundamental. É preciso que a jornada estimule a vontade de querer comprar novamente na loja.

Para o crescimento, é preciso ainda apostar em estratégias de marketing que sejam precisas e segmentadas. No e-commerce, esses conhecimentos precisam de mais estudo, principalmente se o objetivo é a especialização em um determinado mercado.

A publicidade mais direcionada reduz os gastos com divulgação, já que está diretamente ligada ao público que se pretende atingir. Por isso, a tendência é ter mais conversões, uma vez que o foco permanece nos anúncios, por exemplo.

Trabalhar esses desafios pode trazer o acesso ao grande potencial do e-commerce nichado e, assim, garantir a saúde e o crescimento da empresa. Para se ter uma ideia, dados da ABComm mostram que as pequenas e médias empresas (PMEs) são responsáveis hoje por 22% do total dos valores transacionados no comércio eletrônico e representam mais de 90% do total de lojas on-line no país. Somente no ano passado, o número de lojas virtuais atingiu aumento superior a 20% – crescimento puxado em grande parte por pequenos e médios e-commerces que buscam se tornar referência em seus segmentos de atuação.