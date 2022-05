Quais variáveis avaliar na hora de escolher uma empresa especializada em SEO?

As estratégias de SEO proporcionam uma série de vantagens para as empresas, como atrair mais clientes e expandir o faturamento do negócio. Entretanto, para se obter esses benefícios, é preciso contar com uma empresa especializada em SEO. Mas como encontrar uma? Abaixo, isso será aprofundado junto com outros temas pertinentes.

O que é uma empresa especializada em SEO?

As empresas especializadas em SEO são aquelas que oferecem serviços que visam aumentar o tráfego e o desempenho de um site. O ponto de partida para avaliar esse aumento de tráfego são os resultados orgânicos das ferramentas de pesquisa, como o Google e o Bing, de modo a tornar a marca conhecida no meio virtual, atrair visitantes e fazê-los ingressar no funil de vendas para se tornarem clientes.

Por que investir em SEO?

De acordo com a imFORZA, entre 70% a 80% dos usuários ignoram anúncios pagos e utilizam os resultados orgânicos. Além disso, os leads orgânicos têm uma taxa de conversão de 14,6%, enquanto os leads impulsionados possuem 1,7%.

Esses dados apresentados comprovam como investir em estratégias de SEO são fundamentais para as empresas atualmente, visto que grande parte dos consumidores valorizam os resultados orgânicos, e os usuários obtidos por meio desse tráfego estão mais propensos a se tornarem clientes, contribuindo para o crescimento do negócio.

O que a empresa especializada em SEO faz?

As empresas especializadas em SEO atuam em três frentes: SEO on-site, SEO on-page e SEO off-page. Convém mencionar que muitas referências dividem as aplicações de SEO somente em on-page e off-page e incorporam o SEO on-site dentro do SEO on-page. Contudo, como ambos têm técnicas diferentes, deve-se explicar as aplicações dividindo-as em três categorias, de modo que fique mais clara a compreensão.

SEO on-site: inclui a otimização da HTML, velocidade de carregamento da página, experiência do usuário, segurança do site, formatação das heading tags (H1, H2, H3, etc.), meta descrição e outras aplicações de ordem mais técnica;

SEO on-page: refere-se à qualidade do conteúdo produzido, ao uso de palavras-chave e à otimização de URL, ao title, description e links internos;

SEO off-page: relaciona-se à presença da empresa fora (off) da página oficial da marca no meio virtual, por exemplo, as menções em outros sites e até engajamento nas redes sociais.

Onde investir em SEO?

Segue detalhamento dos principais canais possíveis de se aplicar as estratégias de SEO:

1. Site

O site oficial da marca é o principal local para investir as estratégias de SEO on-site e on-page, dado que é nesse espaço virtual que os potenciais clientes têm oportunidade de conhecer melhor a empresa, os produtos ou serviços oferecidos, os cases de sucesso e o blog, bem como o meio de contato e as redes sociais.

2. Blog

O blog é um complemento do site, que tem o objetivo de oferecer conteúdo de qualidade para manter os leads e os clientes engajados, construir a autoridade da marca e mostrar um pouco mais sobre os diferenciais da empresa e os benefícios dos produtos ou serviços oferecidos, além de outros assuntos que possam contribuir com a estratégia de Marketing Digital.

3. Redes sociais

De acordo com a Social Media Examiner, 90% dos profissionais de marketing notaram que seus esforços em redes sociais aumentaram a divulgação da marca. Isso provavelmente ocorre porque as pessoas estão mais conectadas às redes sociais a cada dia que passa, como indica uma pesquisa realizada pelo PoderData, realizada entre os dias 11 e 13 de outubro de 2021, que constatou que 45% dos brasileiros ficam mais de uma hora por dia nas redes sociais. Por conta do amplo acesso às mídias sociais, as estratégias de SEO off-page também as incluem.

4. Google Maps

As estratégias de SEO também podem ser aplicadas para que as empresas apareçam no Google Maps. Assim, sempre que uma pessoa se interessar pelos produtos ou serviços oferecidos e procurá-los nos motores de busca, as marcas que realizaram o trabalho aparecerão, com informações de endereço, horário de atendimento, site oficial, dentre outras.

5. Publicidade paga

O tráfego pago também pode ser otimizado com técnicas de SEO, e não apenas o orgânico. Segundo a WordStream, cerca de 41% dos cliques vão para os três primeiros anúncios nas páginas de pesquisa. Por isso, é essencial unir diferentes estratégias para garantir uma dessas três posições entre os anúncios e atrair mais visitantes para o site da marca.

O que avaliar ao escolher uma empresa especializada em SEO?

Abaixo, serão listados os principais pontos a serem levados em consideração no processo de escolha da empresa de SEO.

Credibilidade no mercado: é fundamental realizar uma pesquisa nas ferramentas de busca e identificar as agências que aparecem na primeira página. Vale também, visitar o site de cada uma e consultar o “Sobre a empresa”, os depoimentos dos clientes, os cases de sucesso e as redes sociais.

Soluções oferecidas: é válido verificar também o portfólio de serviços da agência, de modo a identificar se ela oferece as soluções desejadas.

Composição da equipe: deve-se contatar as agências para conhecer o corpo técnico que atua em cada uma e se certificar de que as empresas contam com profissionais formados na área. Além disso, é importante verificar se há uma ampla equipe de colaboradores de diferentes áreas, visto que o desenvolvimento, a execução e o monitoramento das estratégias de SEO demandam um time multidisciplinar, com programadores, analistas de dados, designers, redatores, revisores, dentre outros profissionais.

Valores e condições de pagamento: após obter todas as informações necessárias, é importante tabular e organizar tudo para analisar quais são as melhores agências especializadas em SEO. Na dúvida sobre qual escolher, vale consultar os valores e condições de pagamento oferecidos, a fim de encontrar aquela que fornece o melhor custo-benefício.