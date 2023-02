Qual é o passo a passo para investir em franquias?

Dados da mais recente Pesquisa de Desempenho do Setor de Franchising da ABF (Associação Brasileira de Franchising), realizada entre os dias 3 de outubro e 4 de novembro de 2022, revelam que o setor manteve a tendência dos trimestres anteriores e apresentou um forte crescimento comparado ao mesmo período dos anos anteriores (2021 e 2019).

De acordo com o levantamento, o número de operações do setor cresceu no 3º trimestre, chegando a 1.539 unidades no país – um total de 179.356 unidades. Ao todo, as franquias geraram 1,58 milhões de postos de trabalho diretos no país.

As vendas também aumentaram no período analisado, descontada a inflação, de 1,2%. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o ICVA (Índice Cielo do Varejo Ampliado) apresentou alta de 14,7%. No período avaliado, foram obtidas o total 316 respostas em um universo de 2.977 redes (cerca de 10,6% das redes, 29,4% das operações e 34,4% do faturamento do setor).

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Para Yuri Pires, Gerente de expansão da Studio Games – rede de studios de entretenimento digital e educação gamer -, os resultados apresentados pela ABF demonstram que a opção pelo investimento em franchising tem se mostrado interessante no Brasil nos dias atuais.

“O investimento em franquias vai muito além da marca: é investimento em tempo e no conhecimento adquirido por toda a jornada da rede, e isso faz com que o crescimento do empreendedor seja mais sólido e sustentável”, afirma.

Qual o passo a passo para investir em franchising?

Na visão de Yuri, antes de investir em uma franquia, o empreendedor deve entender qual o mercado em que ele está interessado. Com base nisso, é preciso fazer uma pesquisa e entender bem mercado em questão.

“Antes de investir em uma franquia, é necessário analisar sua capacidade de investimento, qual seu tempo disponível para se dedicar ao negócio, disponibilidade da praça que imagina sua operação, as forças e fraquezas da marca e sua saúde financeira”, explica. “Além de seu plano de expansão e ameaças, oportunidades do mercado, analisando, posteriormente, a experiência do franqueador e suporte oferecido. Depois, basta decidir com base nos resultados apresentados”, complementa.

De acordo com o especialista, é comum que os empresários se perguntem quais são os segmentos do mercado mais interessantes para se investir em franquias. “Os segmentos de educação e entretenimento, são alguns dos que possuem mais potencial de crescimento. A projeção para o mercado gamer no mundo, segundo a Forbes, é faturar mais de 200 bilhões de dólares neste ano. No Brasil, há uma liderança no número de jogadores e consumo de material gamer na América Latina”, explica Yuri.

Para concluir, o Gerente de expansão da Studio Games ressalta que o franqueado precisa entender que o sucesso do seu empreendimento, seja de franquia ou mesmo começando um negócio do zero, dependerá 95% do seu compromisso, enquanto empreendedor, e os outros 5% serão da força da marca.

“Como todo negócio, a administração de uma franquia demanda o empenho do franqueado, mas é claro que uma rede com um modelo de negócios consolidado fará com que o seu caminho seja mais assertivo e menos penoso”, finaliza Pires.

Para mais informações, basta acessar: http://www.studiogames.net.br