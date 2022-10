Quanto é possível economizar na conta de luz com energia solar

O investimento em um sistema de energia solar pode gerar uma economia para o consumidor de até R$ 600 mil em um intervalo de 30 anos. O dado faz parte de um levantamento realizado pela Solfácil, ecossistema de soluções solares. A simulação levou em consideração o valor mensal de R$ 750 na conta de luz de uma família – dado obtido a partir dos pedidos de financiamento recebidos pela empresa – e uma inflação de 5% ao ano no custo da energia, calculada a partir da média do IPCA dos últimos 10 anos.

Enquanto uma família que ainda depende totalmente do fornecimento convencional irá desembolsar cerca de R$ 600 mil em 30 anos, uma casa com o sistema fotovoltaico instalado terá um gasto de apenas R$ 48 mil no mesmo período, o que representa um custo 12 vezes menor e a libera de uma das despesas que mais pesam no orçamento familiar. O mesmo levantamento mostra que a economia ainda é bastante representativa mesmo em um intervalo menor: em 10 anos já é possível economizar R$ 97 mil.

Estudo recente realizado pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia (Abrace) com o instituto Ipespe mostrou que para 90% dos entrevistados, a conta de energia está pesando mais no bolso agora do que há 5 anos. Isso porque, de acordo com a Abrace, o Brasil apresenta a segunda conta de luz mais cara do mundo. Com a alta de 47% nos últimos cinco anos, os gastos com energia elétrica comprometem, em média, 25% do orçamento das famílias no país, colocando-as muitas vezes em situação de vulnerabilidade financeira.

O preço para a instalação de um sistema fotovoltaico – responsável por transformar a luz do sol em energia elétrica – pode variar entre R$ 20 mil a R$ 40 mil reais dependendo da demanda de cada residência. “Quem opta por esse tipo de solução, além de produzir sua própria energia limpa no telhado de casa, fica livre das constantes oscilações de preços que a energia elétrica sofre no país, principalmente em momentos de crise hídrica como ocorreu em 2021 e afetou a maioria das famílias”, explica, Fábio Carrara, CEO da Solfácil.

Além da redução no valor da conta de luz, existem outras vantagens da energia solar para quem a utiliza e também para o meio ambiente.

O financiamento do sistema cabe no orçamento

Financiar um sistema de energia solar é uma possibilidade para o consumidor que não tem o valor para pagar à vista ou prefere resguardar os seus recursos financeiros. Há linhas de crédito que possibilitam deixar a parcela do financiamento abaixo ou igual ao valor da conta de luz que costuma pagar, assim o investimento não extrapola o orçamento familiar.

A fonte de energia solar não agride o meio ambiente

A energia solar é limpa e renovável. E, ao contrário dos combustíveis fósseis, não emite gases poluentes como: óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e dióxido de enxofre, que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Esses gases também são responsáveis pelo aquecimento global.

A vida útil do sistema é longa e de baixa manutenção

Os equipamentos dos novos sistemas de geração de energia têm vida útil em torno de 25 anos, necessitando de poucas manutenções técnicas pela utilização de tecnologia de ponta e os constantes desenvolvimentos e pesquisas realizados pelo setor à medida que o uso dessa modalidade de energia se torna cada vez mais relevante.