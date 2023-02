Quectel demonstra soluções avançadas de inteligência de borda e visão de máquina no MWC Barcelona 2023

MWC Barcelona – A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções de IoT, anuncia hoje sua participação no MWC Barcelona deste ano com foco na apresentação de suas mais recentes soluções de inteligência de ponta. As soluções de módulos inteligentes da Quectel permitem que os clientes processem dados em tempo real e tomem decisões mais rápidas baseadas em dados, além de oferecer uma variedade de recursos, incluindo baixo consumo de energia, computação de ponta, inteligência de ponta, conectividade de alta velocidade e medidas avançadas de segurança.

“O MWC Barcelona está nos fornecendo a plataforma ideal para mostrar a transformação digital que estamos impulsionando em todo o setor”, comentou Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. “A ampla gama de demonstrações que os participantes verão em nosso estande destaca a ampla gama de aplicativos avançados que a Quectel conduz com módulos inteligentes prontos para implantação, combinando tecnologias celulares e de ponta”.

A Quectel está demonstrando uma série de aplicações ao vivo durante o show, incluindo:

Uma solução de inspeção visual, projetada para linhas de produção de fabricação e utilizando o módulo inteligente Quectel SG865W-WF alimentado pelo sistema em chip QCS8250 da Qualcomm e equipamentos industriais, incluindo uma câmera, lente e luz. A solução usa computação de borda para fornecer a análise em tempo real necessária para identificar amostras defeituosas, incluindo arranhões, sujeira e impressão de superfície anormal em cada módulo, eliminando quaisquer módulos defeituosos durante a produção. Ao implantar esta solução, a Quectel obteve precisão líder do setor e detecção de defeitos em alta velocidade, melhorando a eficiência da produção e a qualidade de nossos produtos.

Uma demonstração de inteligência de ponta que usa o chipset Qualcomm QCM6490 com o módulo inteligente SG560D da Quectel. A solução pode detectar e reconhecer vários objetos e utilizar totalmente a aceleração de hardware na CPU, GPU e processadores DSP.

Buddy da Blue Frog Robotics, o primeiro robô companheiro emocional do mundo, já conquistou a afeição de milhares de pessoas em todo o mundo. Usando o módulo SC66 IoT da Quectel Wireless Solutions para seu novo robô Buddy PRO, a Blue Frog Robotics cria Robots for Good usando visão de máquina e inteligência de ponta para gerar impactos positivos importantes em questões sociais, como envelhecimento da população, inclusão de pessoas vulneráveis e educação. Com seu charme único, o acompanhante melhora a vida dos usuários criando vínculos sociais, auxiliando no aprendizado infantil e zelando e cuidando dos idosos.

O dispositivo Tejas Care da Teksun demonstrará como os recursos de computação de borda e visão de máquina podem fornecer monitoramento de saúde por meio de câmeras domésticas, incluindo monitoramento de temperatura, monitoramento de frequência cardíaca, detecção de queda, detecção de intrusos, monitoramento de estresse e muito mais. A unidade Teksun Tejas Care e os SoMs usam o módulo SC600T da Quectel e os módulos SC20 da Quectel. Essas soluções estão usando computação de ponta e inteligência de máquina para oferecer suporte a uma ampla gama de aplicativos para cidades inteligentes, tecnologia de saúde, automotivo, indústria 4.0, automação residencial e logística.

A oferta de conectividade como serviço da Quectel está alimentando todas as demonstrações ao vivo no estande do MWC e também demonstrará a oferta Quectel Connectivity Management Platform (QCMP) e Quectel Integrated SIM (iSIM). O QCMP fornece uma solução centralizada e fácil de usar para gerenciar e monitorar dispositivos IoT e suas conexões em redes celulares. A plataforma permite que os usuários gerenciem e monitorem seus dispositivos IoT, realizem análises em tempo real de conectividade e desempenho de rede e configurem e atualizem as configurações do dispositivo remotamente.

O Quectel iSIM traz uma nova era de flexibilidade e escolha que também é suportada por segurança aprimorada para todos os tipos de dispositivos. Ao não exigir mais a instalação de cartões SIM físicos de plástico e eliminar a necessidade de instalar SIMs no ponto de implantação ou de incorporar SIMs específicos do mercado nas fábricas, os custos são reduzidos e a logística simplificada.

Para saber mais, visite o estande da Quectel no MWC Barcelona 2023, Hall 5, estande 5A20, onde demonstraremos a solução de visão de máquina da Quectel com recursos de ponta.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 4.000 profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

